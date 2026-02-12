By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
खुदाई में कब्र से निकली 3300 साल पुरानी सैंडिल, बनावट और डिजाइन देखकर वैज्ञानिक तक हैरान
इतिहास की परतों में ना जाने कितने रहस्य दफन हैं, लेकिन हाल ही में प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामुन (Tutankhamun) के मकबरे से मिली 3300 साल पुरानी सैंडिलों ने शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है. यह खोज ना केवल प्राचीन कलाकारी का बेजोड़ नमूना है, बल्कि तत्कालीन सत्ता और राजनीति के एक क्रूर सत्य को भी उजागर करती है.
दुश्मनों को पैरों तले रौंदने का अनोखा डिजाइन
वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान इन सैंडिलों के इनसोल (Insoles) यानी तलवों पर बनी नक्काशी ने किया है. इन पर मिस्र के पारंपरिक दुश्मनों अफ्रीकी और एशियाई कैदियों के चित्र उकेरे गए थे. इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह था कि जब भी राजा एक कदम आगे बढ़ाएगा, वह अनजाने में ही अपने दुश्मनों को अपने पैरों तले कुचलता जाएगा. इसे प्राचीन काल में ‘दुश्मनों पर विजय’ के एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और धार्मिक संदेश के रूप में देखा जाता था.
बेजोड़ बनावट और सामग्री
ये सैंडिलें केवल चमड़े की नहीं थीं. वैज्ञानिकों ने पाया कि इन्हें बनाने में लकड़ी, छाल (Bark), हरे चमड़े और सोने की बारीकी परतों का उपयोग किया गया था. इन पर ‘नौ धनुष’ (Nine Bows) के चित्र भी मिले हैं, जो मिस्र के दुश्मनों के नौ कबीलों का प्रतिनिधित्व करते थे. कुछ सैंडिलें तो शुद्ध सोने से बनाई गई थीं, जिन्हें राजा को परलोक की यात्रा के लिए पहनाया गया था.
वैज्ञानिक जांच में सामने आए शारीरिक दोष
जब शोधकर्ताओं ने आधुनिक तकनीकों जैसे CT स्कैन और एक्सरे का सहारा लिया, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई. तूतनखामुन के पैर में जन्मजात दोष (Clubfoot) था, जिसके कारण उन्हें चलने में बहुत कठिनाई होती थी. मकबरे से मिली 80 से अधिक जोड़ी सैंडिलों में से कुछ को विशेष रूप से उनके पैरों के आकार के हिसाब से ढाला गया था ताकि वे गिरें नहीं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह खोज साबित करती है कि 3300 साल पहले भी इंसान इंजीनियरिंग और प्रतीकात्मक कला में कितना उन्नत था.