कुएं में गिरा 4 साल का मासूम, खेल-खेल में कुएं में फेंकने वाली लड़की का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख आप हैरान होंगे. खेल खेल में कभी- कभार हम लोगों से ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान पर बन आती है. ऐसा ही कुछ हुआ है वायरल वीडियो में. जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे. वीडियो को देखने के बाद लोग एक दूसरे को सावधानी बरतनें की हिदायत देते हुए भी नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में 4 साल के बच्चे को कुएं में फेंकती हुई एक छोटी बच्ची नजर आ रही है. जिसके बाद बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है. वीडियो भारत के पड़ोसी देश चीन का है.

Little Girl Throws 4-Year-Old Boy Into A Well In China pic.twitter.com/KmyxdqTYLq

