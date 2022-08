PibFactCheck: लोन देने के लिए कई तरह की कंपनियां आए दिन लोगों के मोबाइल पर मैसेज और कॉल करती रहती हैं. वहीं, इस बीच आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार आपके आधार कार्ड पर 5 लाख का आसान लोन उपलब्‍ध करा रही है. क्र्या आपके पास भी ऐसा मैसेज या कॉल आया है तो इस स्कीम के झांसे में मत पड़िएगा, इसकी हकीकत जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे.Also Read - Delhi CM Arvind Kejriwal: केजरीवाल ने बताई हर गरीब को अमीर बनाने की तरकीब, केंद्र सरकार को दिया बड़ा ऑफर

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी नागरिकों को उनके आधार कार्ड पर 4.78 लाख रुपये का लोन उपलब्‍ध करा रही है. जिनके पास आधार कार्ड है, वे इस लोन के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. Also Read - तिरंगा नहीं खरीदने पर क्या सच में नहीं मिलेगा मुफ्त राशन? सरकार ने कर दिया साफ; जानें क्या है सच्चाई

सरकार की तरफ से इस वायरल पोस्‍ट के फैक्‍ट की जांच पीआईबी की फैक्ट चेक की टीम ने की है और टृवीट कर बताया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और सरकार की ओर से इस तरह का कोई लोन ऑफर नहीं किया जा रहा है. पीआईबी ने लोगों को इस तरह के संदेश से अलर्ट रहने की और दूसरों से इसे शेयर न करने की भी सलाह दी है. Also Read - Arvind Kejriwal LIVE: रेवाड़ी को लेकर ‘अरविंद केजरीवाल’ ने PM MODI पर कसा तंज, मुफ़्त शिक्षा पर लगाया बड़ा आरोप | Watch Video

It is being claimed that the central government is providing a loan of ₹4,78,000 to all Aadhar card owners#PibFactCheck

▶️ This claim is #fake

▶️ Do not forward such messages

▶️ Never share your personal/financial details with anyone pic.twitter.com/U5gbE3hCLD

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 16, 2022