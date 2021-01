Viral Video: क्या आपने कभी 5 साल के बच्चे को कार चलाते देखा है? अगर अब तक नहीं देखा है तो वायरल हो रहा ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा. Also Read - Amazon Weird Reply: सामान हो गया था गुम, महिला को कस्टमर सर्विस से मिला ऐसा जवाब, हंसते-हंसते पेट पकड़ लेंगे आप

ये बच्चा कार तो चला रहा है, पर कार भी ऐसी-वैसी नहीं बल्कि लैंडक्रूजर. इस कार को चलाने में अच्छे-अच्छों के होश फाख्ता हो जाएं. Also Read - Live Video: पद्मश्री डॉक्टर ने पत्नी को बिना बताए लगवाई कोरोना वैक्सीन, बीवी ने की ‘ऐसी की तैसी’

ये लड़का सड़क पर तेज रफ्तार में लैंडक्रूजर दौड़ाता दिख रहा है. वीडियो को देखने वाले लोग दंग रह गए हैं कि एक छोटा बच्चा आखिर कैसे इतने अच्छे तरीके से कार चला रहा है. वो भी अकेले. Also Read - Bigg Boss 14: खुले में नहाईं राखी सावंत, राहुल वैद्य बोले- हमारे तो भाग्य जाग गए, Video Viral

खास बात ये है कि कार में इस बच्चे के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा.

वीडियो को ट्विटर पर @talha_amjad101 अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, A small kid driving Landcruiser in Multan how’s his feet even touching pedals. Whose kid is this

देखें पोस्ट-

A small kid driving Landcruiser in Multan 😳 how’s his feet even touching pedals. Whose kid is this 😂 pic.twitter.com/h5AXZztnYb — Talha (@talha_amjad101) January 26, 2021

वीडियो मुल्तान शहर का बताया जा रहा है. बच्चा भीड़भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी चला रहा है.