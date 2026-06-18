जर्मनी में मिला 5000 साल पुराना मानव कंकाल, टूटी खोपड़ी और सिर पर चोट के निशान का क्या है रहस्य

जर्मनी में मानव इतिहास से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला चर्चा के केंद्र में है. यहां करीब 5000 साल पुराना एक मानव कंकाल मिला है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. यह कंकाल सेंट्रल जर्मनी के गेर्स्टेविट्ज इलाके में खुदाई के दौरान मिला. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति का कंकाल मिला है, उसकी खोपड़ी पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. उसे सामान्य कब्र में दफनाने के बजाय गड्ढे में रखा गया था. एक्सपर्ट्स ने माना ये शख्स लगभग 25 साल का था और वह कॉर्डेड वेयर संस्कृति से जुड़ा हुआ था.
यह संस्कृति यूरोप में लगभग 2900 से 2050 ईसा पूर्व के बीच फैली हुई थी. उस समय लोगों को दफनाने के कुछ तय नियम होते थे, लेकिन इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उन नियमों से अलग तरीके से किया गया था. आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि उसकी खोपड़ी पर लगी चोट कई सवाल खड़े करती है. संभव है कि उसकी हत्या की गई हो. यह भी हो सकता है कि वह किसी प्राचीन संघर्ष या युद्ध में घायल हुआ हो और बाद में उसकी मौत हुई हो. हालांकि वैज्ञानिक एक और दिलचस्प संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि शायद उसे धार्मिक अनुष्ठान के तहत मानव बलि के रूप में चढ़ाया गया हो.
जिस गड्ढे में यह कंकाल मिला, वहां पहले आग जलाने या मिट्टी पकाने का काम किया जाता था. आमतौर पर ऐसे स्थानों पर मानव अवशेष नहीं मिलते. इसी वजह से यह खोज और भी रहस्यमयी बन गई है. शोधकर्ताओं ने बताया कि कॉर्डेड वेयर संस्कृति से जुड़े कुछ अन्य स्थलों पर पशुओं की हड्डियां बलि के संकेत के रूप में मिल चुकी हैं. इसलिए इस मामले में भी बलि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अब वैज्ञानिक कंकाल और आसपास मिले अवशेषों की प्रयोगशाला में जांच करेंगे, जिससे इस व्यक्ति की मौत और दफनाने के पीछे का असली कारण सामने आ सकता है.