72 Years Of Marriage: लोगों की शादी की सालगिरह में तो आपने कई बार शिरकत की होगी, पर क्या आपने कभी ऐसे कपल की कहानी सुनी है जो शादी की 72वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हों. अगर नहीं तो ये वायरल वीडियो आपको काफी पसंद आएगा. Also Read - Nai Ki Dukan: बाल काट रहा था नाई, अचानक चला ऐसा गाना, फफक-फफक कर रोया बबुआ, देखें Viral Video

इस कपल की कहानी सोशल मीडिया पर तब वायरल होने लगी जब इसे ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (Humans Of Bombay) ने शेयर किया. Also Read - Hathi Morning Walk Video: फिट रहने को रोज मॉर्निंग वॉक करती है हाथी की ये फैमिली, हो गई ना दिमाग की ऐसी-तैसी!

इनकी कहानी और सीक्रेट्स जानने से पहले ये जान लें कि इस कपल में महिला 90 साल की हैं और उनके पति की उम्र है 101 साल. Also Read - Horse Video: घोड़े ने पहली बार देखा आईना, दिया ऐसा रिएक्शन देख दिमाग सन्नाटे में चला जाएगा...

कपल की खासियत ये है कि इन्होंने जो टिप्स दिए हैं वो हर उम्र के लोगों के काम के हैं. इन टिप्स को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो-

वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 417,373 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे. वीडियो पर कमेंट्स का सिलसिला जारी है.