Amazon से 20 हजार का हेडफोन ऑर्डर कर बैठ गया शख्स, पार्सल खोलते ही लगा धोखा

आज हमें कोई भी सामान ऑर्डर करना होता है तो सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन (Amazon) या फिलकार्ट से ही सामान मंगाते है. घर में छोटे से लेकर बड़े सामान तक आधे से ज्यादा चीजें ऑनलाइन ही ऑर्डर की जाती है. लेकिन कभी कभार हमें इसका शिकार या यूं कह लें कि धोखा भी खाना पड़ता है. लोग ऑर्डर कुछ करते हैं और उनके पास सामान कुछ और ही आ जाता है.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन (Amazon) से हेडफोन ऑर्डर किया लेकिन उसकी जगह उसे कुछ और ही मिला जिसे देख वो दंग रह गया.

बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में यश ओझा नाम के शख्स ने Amazon से एक सोनी का हेडफोन ऑर्डर किया था. हेडफोन की कीमत लगभग 19,900 रुपये थी. ये एक वायरलेस हेडफोन था. इसने खुशी- खुशी ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा. पार्सल को खोलते ही सोनी के हेडफोन का कवर तो था लेकिन उसके अंदर से हेडफोन की जगह एक कोलगेट टूथपेस्ट निकला, जिसे देख वो शॉक में आ गया.

Well I ordered sony xb910n and got Colgate lmafao. pic.twitter.com/GpsiLWemwl

— Yash ojha (@Yashuish) December 8, 2023