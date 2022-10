Hyderabad News: हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है. शहर में बाढ़ जैसी स्थिति है. बोराबंदा इलाके में एक व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन के साथ बह गया.इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के पानी का रोड पर तेज बहाव है. रोड के आस-पास बाइक और कार भी खड़ी हैं. रोड के पास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं. इस बीच एकाएक युवक बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में बहने लगता है. इस बीच कुछ लोग दौड़कर उसके बचाते हैं. स्थानीय लोग बहते हुए युवक को बचाने में कामयाब रहे.Also Read - IND VS AUS Tickets: हैदराबाद में तीसरे टी20 मैच टिकट को लेकर भीड़ ने किया हंगामा, पुलिस को चलानी पड़ी लाठी | Watch Video

मिली जानकारी के मुताबिक हैदराबाद शहर में भारी बारिश हुई है. शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शहर के कई जगहों पर रोड पर पानी आ गया है. कुछ जगहों पर तो पानी का तेज बहाव भी है. रोड पर खड़ी कारें पानी में डूब गई है.

#WATCH | Hyderabad: A person in the Borabanda area along with his two-wheeler washed away, rescued by locals, as heavy rain lashes the city pic.twitter.com/kbTpef43jt

