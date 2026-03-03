  • Hindi
VIDEO: साधु का मजाक बनाने लगे बॉडी बिल्डर, तभी दिखाई ऐसी ताकत चौंक गया पूरा जिम | देखें वीडियो

Viral Video Today: साधु महाराज साधारण कपड़ों में होते हैं और हाथ जोड़कर जिम में एक्सरसाइज कर रहे बॉडी बिल्डरों से मदद की अपील करते हैं

वायरल वीडियो सचमुच किसी को भी चौंका देगा. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गरीब साधु जिम के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद लोगों से भिक्षा मांगते नजर आते हैं. साधु महाराज साधारण कपड़ों में होते हैं और हाथ जोड़कर जिम में एक्सरसाइज कर रहे बॉडी बिल्डरों से मदद की अपील करते हैं. शुरुआत में माहौल सामान्य रहता है, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति बदल जाती है. वीडियो में दिखता है कि जिम में मौजूद कुछ बॉडी बिल्डर साधु का मजाक उड़ाने लगते हैं.

साधु महाराज को दिया चैलेंज

भिक्षा देने की बजाय वे उन्हें भारी वजन उठाने का चैलेंज दे देते हैं. उनका अंदाज ऐसा होता है मानो उन्हें यकीन ही ना हो कि साधु जैसा दुबला-पतला दिखने वाला शख्स वेट उठा पाएगा. पहले तो साधु इस चैलेंज से इनकार करते नजर आते हैं. वे हाथ जोड़कर मना करते हैं, लेकिन जब लोग लगातार उकसाते हैं तो आखिरकार वह तैयार हो जाते हैं.

हैरान कर देगा नजारा

इसके बाद जो होता है, वह देखकर जिम में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं. साधु महाराज भारी वजन के पास जाते हैं, कुछ सेकंड ध्यान लगाते हैं और फिर एक झटके में उसे उठा लेते हैं. इतना ही नहीं, वे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार वजन उठाकर दिखाते हैं. यह देखकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे का भाव बदल जाता है. जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, वही अब ताली बजाते नजर आते हैं.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स इसे बाहरी रूप देखकर किसी को कम आंकने की गलती ना करने का संदेश बता रहे हैं. कुछ लोग इसे प्रेरणादायक बता रहे हैं, तो कुछ इसे स्क्रिप्टेड वीडियो भी कह रहे हैं. हालांकि वीडियो कहां का है और कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल यह क्लिप इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे जमकर देख और शेयर कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @Bahubali_IND2 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

