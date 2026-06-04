Viral Video: भगवान के दर्शन करके लौट ही रहीं थीं बुजुर्ग, तभी बदमाश आया और झपटकर ले गया लाखों की चैन

बुजुर्ग महिला मंदिर से दर्शन करने के बाद वापस लौट रही थीं. तभी बदमाश आया और लूट की वारदात को अंजाम देकर चला गया. दिनदहाड़े हुई इस वारदात का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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लूट की वारदात का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Jaipur Viral Video: राजस्थान के जयपुर के सोडाला इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मंदिर से भगवान के दर्शन कर घर लौट रही 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में वह लुटेरे का शिकार बनने वाली हैं. दिनदहाड़े हुई इस वारदात का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक जमुना नगर निवासी संतोष अग्रवाल मंगलवार दोपहर मंदिर में दर्शन करने गई थीं. करीब 12:40 बजे जब वह घर लौटकर अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचीं, तभी पीछे से आए एक बदमाश ने उन पर हमला कर दिया.

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पहले बुजुर्ग को धक्का देकर गिराया

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी ने बेहद बेरहमी से बुजुर्ग महिला को पीछे से धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया. महिला खुद को बचाने और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाती रहीं, लेकिन दोपहर का समय होने के कारण सड़क लगभग सुनसान थी. महिला के जमीन पर गिरते ही बदमाश ने उनके कानों में पहने सोने के टॉप्स और गले में मौजूद सोने की चैन झपट ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पैदल ही मौके से फरार हो गया. महिला की चीखें सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक आरोपी आंखों से ओझल हो चुका था. इस पूरी घटना ने इलाके के लोगों को भी दहशत में डाल दिया है.

चार लाख से ज्यादा का सोना

पुलिस के अनुसार लूटे गए जेवरों की कीमत करीब 4.23 लाख रुपये बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही सोडाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला का मेडिकल करवाया गया. डीसीपी साउथ राजर्षि ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं. सुषिलपुरा और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस आरोपी के भागने के पूरे रूट को ट्रेस कर रही है और दावा किया है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

In Jaipur’s Sodala area, a fearless criminal targeted an elderly woman in broad daylight. The woman, who was returning after visiting a temple, was pushed forcefully from behind by the criminal, causing her to fall on the road. After this, the criminal assaulted her and fled… pic.twitter.com/Uqvoy0bNTC — Hate Detector (@HateDetectors) June 4, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग आरोपी की क्रूरता पर नाराजगी जता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अगर दिनदहाड़े मंदिर से लौट रही बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. (एजेंसी इनपुट्स)