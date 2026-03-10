Hindi Viral

Aaj Ka Viral Video Funny Video Google Trends How Students Learn English In Madrasa This Viral Video Will Make Your Day

Funny Video: मदरसे में इंग्लिश कैसे सीखते हैं छात्र, तरीका देख लिया तो पूरा दिन हंसी नहीं रुकेगी | देखें वीडियो

Funny Video: वायरल वीडियो में मदरसा टीचर खड़े होकर जोर-जोर से अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं और इसके जवाब में छात्र जो कुछ कहते हैं सुनकर हंसी नहीं रुकेगी.

मदरसे में इंग्लिश सीख रहे छात्रों का वीडियो खूब देखा जा रहा है. (Photo/X)

Funny Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत मजेदार है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. प्लेटफॉर्म पर कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम भावुक हो जाते हैं. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. दावा किया गया है कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का है, जहां मदरसे में छात्र तालीम (शिक्षा) हासिल कर रहे हैं. इसमें छात्रों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है.

उर्दू में होली को किस नाम से बुलाते हैं मुस्लिम, जवाब सुनकर सचमुच चौंक जाएंगे

टीचर ने सिखाई गजब की अंग्रेजी

इसी क्रम में छात्रों को अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाता है. टीचर अपनी जगह से खड़े होते हैं और छात्रों को इंग्लिश बोलने का ज्ञान देते है. मगर टीचर छात्रों को कुछ इस तरह अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, जिसे देखकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाएगा. मजेदार वीडियो में देखेंगे कि टीचर खड़े होने के बाद छात्रों को अपनी जगह खड़े होने के लिए कहते हैं. अब टीचर अंग्रेजी का एक शब्द बोलते हैं और छात्रों को भी वैसा करने के लिए कहा जाता है.

गजब ही निकला तरीका

फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है. इसमें देखेंगे कि टीचर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ‘Can can’t’. मजेदार है कि इसके बाद छात्र भी चिल्लाते हुए ‘Can can’t’ कहते हैं. इसके बाद टीजर Could couldn’t बोलते हैं और फिर छात्र भी ऐसा ही बोलते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Can can’t, can can’t,

Could couldn’t, Could couldn’t,

Should shouldn’t, Should shouldn’t,

Must mustn’t, Must mustn’t.. “English speaking course in Bangladesh.” pic.twitter.com/wrFOg8GQpc — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) March 9, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो बांग्लादेशी मदरसे में छात्रों को इंग्लिश सिखाने वाला ऐसा तरीका देखकर नेटिजन्स की हंसी नहीं रुक रही है. कई यूजर्स ने इसे युद्ध जैसे हालत बताया है. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि इतने मजेदार वीडियो पहले नहीं देखा है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @SurajKrBauddh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें