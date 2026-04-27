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VIDEO: कैसे बनाए जाते हैं आलू के चिप्स, फैक्ट्री में बनते हुए देख लिया तो खाना भूल जाएंगे

Trending Video Today: वीडियो में दिख रहा है कि एक कर्मचारी बिना किसी साफ-सफाई के बड़े टैंक में खड़ा है, जिसमें कच्चे आलू और गंदा पानी भरा हुआ है.

Published date india.com Published: April 27, 2026 4:43 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. यह क्लिप एक कथित चिप्स फैक्ट्री का बताया जा रहा है, जहां आलू के चिप्स बनाने का तरीका देखकर किसी का भी मन खराब हो सकता है. वीडियो में दिख रहा है कि एक कर्मचारी बिना किसी साफ-सफाई के बड़े टैंक में खड़ा है, जिसमें कच्चे आलू और गंदा पानी भरा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि वह शख्स उसी दौरान बीड़ी/सिगरेट पीते हुए नजर आता है. यही नहीं, कुछ हिस्सों में चिप्स को पैरों से मिलाते हुए भी देखा गया, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया.

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वीडियो में क्या कुछ दिखा

यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया. यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने लिखा, ‘इसे देखने के बाद तो चिप्स खाना ही छोड़ देंगे.’ वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, ‘शायद इसी वजह से ये इतने ‘क्रंची’ होते हैं.’ कई लोगों ने फैक्ट्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई है. वीडियो ने फूड सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर वाकई इस तरह से स्नैक्स तैयार किए जा रहे हैं, तो यह सीधे तौर पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है.

एक्स पर देखें वीडियो

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सत्यता की पुष्टिन नहीं

फिलहाल, इस वीडियो की सच्चाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने लोगों को सतर्क जरूर कर दिया है. अब यूजर्स एक-दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि अनजान ब्रांड के पैकेज्ड स्नैक्स खाने से बचें और हमेशा साफ-सुथरे व भरोसेमंद प्रोडक्ट ही चुनें. कुल मिलाकर, यह वायरल वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं, बल्कि एक चेतावनी है… जो बता रही है कि स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता कितना भारी पड़ सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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