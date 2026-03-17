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Aaj Ka Viral Video People Selling And Buying Snow In Afghanistan Shocking Video Went Viral

VIDEO: अफगानिस्तान में बर्फ बेचने का हैरान करने वाला तरीका, देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे | देखें वीडियो

Viral Video Today: वीडियो में एक छोटा ट्रक दिखाई देता है, जो स्नो से भरा हुआ है. सड़क किनारे लोग जमा हैं और एक व्यक्ति स्नो को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बेच रहा है.

अफगानिस्तान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. इस वीडियो में अफगानिस्तान की सड़कों पर बर्फ बेचने का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है. आज के दौर में जहां हर जगह फ्रिज और कोल्ड स्टोरेज आम हो चुके हैं, वहीं इस वीडियो को देखकर लोग सोचने पर मजबूर हैं कि वहां अब भी पारंपरिक तरीकों से बर्फ कैसे बेची जा रही है.

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अफगानिस्तान में बर्फ बेचने का अनोखा तरीका

वीडियो में एक छोटा ट्रक दिखाई देता है, जो स्नो से भरा हुआ है. सड़क किनारे लोग जमा हैं और एक व्यक्ति स्नो को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बेच रहा है. बताया जा रहा है कि यह बर्फ अफगानिस्तान की ऊंची पहाड़ियों, खासकर हिंदू कुश क्षेत्र से लाई जाती है. फिर इसे उन इलाकों तक पहुंचाया जाता है, जहां बिजली की भारी कमी है.

रेफ्रिजरेशन की सुविधा की कमी

ऐसे क्षेत्रों में जहां रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं है, लोग इसी बर्फ का इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों को ठंडा रखने के लिए करते हैं. यह तरीका भले ही साधारण लगे, लेकिन यह इस बात का उदाहरण है कि सीमित संसाधनों में भी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने का रास्ता निकाल लेते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा शेयर किया गया, जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है.

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यहां देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ इसे एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि गर्मियों में वहां बर्फ की मांग काफी बढ़ जाती है. जिन लोगों के पास फ्रिज नहीं है, वे बर्फ खरीदकर पानी ठंडा करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों में इसका इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि सड़कों पर इस तरह बर्फ बिकती हुई दिखाई देती है.

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