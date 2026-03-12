By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: मोबाइल पर गेम खेल रही थी बच्ची तभी हुआ जोरदार ब्लास्ट, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो | देखें
Aaj Ka Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटी बच्ची घर के अंदर सोफे पर बैठकर आराम से मोबाइल फोन पर गेम खेलती दिखाई देती है.
Viral Video Today: आज के दौर में मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई किसी न किसी काम के लिए फोन का इस्तेमाल करता है. खासकर बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने में इतना खो जाते हैं कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है इसका अंदाजा भी नहीं रहता. लेकिन कई बार यही लापरवाही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.
अमेरिका में कितने दिन का ऑयल रिजर्व है, सपने में भी नहीं सोच सकते जवाब
तेज आवाज के साथ हुआ ब्लास्ट
वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटी बच्ची घर के अंदर सोफे पर बैठकर आराम से मोबाइल फोन पर गेम खेलती दिखाई देती है. वह पूरी तरह अपने गेम में मग्न होती है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक फोन से तेज आवाज आती है और उसमें आग की लपटें निकलने लगती हैं.
बच्ची ने समझदारी से खुद को सुरक्षित किया
धमाका इतना अचानक होता है कि बच्ची बुरी तरह घबरा जाती है. हालांकि उसकी समझदारी उसे बड़ी दुर्घटना से बचा लेती है. जैसे ही फोन में आग लगती है, वह तुरंत मोबाइल को अपने हाथ से दूर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है. अगर वह कुछ सेकंड भी देर कर देती, तो हादसा गंभीर हो सकता था. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर हैरान भी हैं और सतर्क भी हो रहे हैं.
तेजी से वायरल हुआ वीडियो
बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में दावा किया गया है कि बच्ची घर पर फोन पर गेम खेल रही थी, तभी फोन अचानक आग पकड़ बैठा. महज कुछ सेकंड का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
2026年3月9日，一小女孩在家用华为手机玩游戏，手机出现爆燃。 pic.twitter.com/zL2FyNg2LK
— Daniel Fang (@fang_danie121) March 11, 2026
सत्यता की पुष्टि नहीं
हालांकि वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे असली घटना मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो एआई से बनाया गया हो सकता है. वहीं कई लोगों ने इस घटना को बच्चों के लिए चेतावनी बताते हुए कहा कि छोटे बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल देना जोखिम भरा हो सकता है. यहां स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम किसी भी रूप में वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.