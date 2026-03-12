  • Hindi
  • Viral
  • Aaj Ka Viral Video Tragic Mobile Phone Explosion When Girl Playing Game Shocking Video Went Viral

VIDEO: मोबाइल पर गेम खेल रही थी बच्ची तभी हुआ जोरदार ब्लास्ट, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो | देखें

Aaj Ka Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटी बच्ची घर के अंदर सोफे पर बैठकर आराम से मोबाइल फोन पर गेम खेलती दिखाई देती है.

Published date india.com Published: March 12, 2026 9:19 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वायरल वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. (Photo/X)

Viral Video Today: आज के दौर में मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई किसी न किसी काम के लिए फोन का इस्तेमाल करता है. खासकर बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने में इतना खो जाते हैं कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है इसका अंदाजा भी नहीं रहता. लेकिन कई बार यही लापरवाही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.

अमेरिका में कितने दिन का ऑयल रिजर्व है, सपने में भी नहीं सोच सकते जवाब

तेज आवाज के साथ हुआ ब्लास्ट

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटी बच्ची घर के अंदर सोफे पर बैठकर आराम से मोबाइल फोन पर गेम खेलती दिखाई देती है. वह पूरी तरह अपने गेम में मग्न होती है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक फोन से तेज आवाज आती है और उसमें आग की लपटें निकलने लगती हैं.

बच्ची ने समझदारी से खुद को सुरक्षित किया

धमाका इतना अचानक होता है कि बच्ची बुरी तरह घबरा जाती है. हालांकि उसकी समझदारी उसे बड़ी दुर्घटना से बचा लेती है. जैसे ही फोन में आग लगती है, वह तुरंत मोबाइल को अपने हाथ से दूर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है. अगर वह कुछ सेकंड भी देर कर देती, तो हादसा गंभीर हो सकता था. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर हैरान भी हैं और सतर्क भी हो रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

तेजी से वायरल हुआ वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में दावा किया गया है कि बच्ची घर पर फोन पर गेम खेल रही थी, तभी फोन अचानक आग पकड़ बैठा. महज कुछ सेकंड का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

एक्स पर देखें वीडियो

सत्यता की पुष्टि नहीं

हालांकि वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे असली घटना मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो एआई से बनाया गया हो सकता है. वहीं कई लोगों ने इस घटना को बच्चों के लिए चेतावनी बताते हुए कहा कि छोटे बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल देना जोखिम भरा हो सकता है. यहां स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम किसी भी रूप में वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.