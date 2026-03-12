Hindi Viral

VIDEO: कार ने टक्कर मारकर हवा में उड़ा दिया, फिर भी खुशी से Thumbs Up करने लगा राइडर | देखें वीडियो

Trending Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि बाइक राइड का एक्सीडेंट होता है और बुरी तरह सड़क पर गिरता है. मगर इसके बाद जो कुछ हुआ सचमुच बेहद मजेदार भी है.

एक्सीडेंट के बाद भी खुश हो गया बाइक राइडर.(Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर अक्सर सड़क हादसों के वीडियो सामने आते रहते हैं. मगर हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो अलग ही वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में हादसे के बाद बाइक सवार का रिएक्शन देखकर लोग हैरान भी हैं और राहत भी महसूस कर रहे हैं. दरअसल वीडियो में एक बाइक राइडर तेज रफ्तार में सड़क पर बाइक चलाते हुए दिखाई देता है. सड़क लगभग खाली नजर आती है, लेकिन अचानक उसकी बाइक सामने चल रही एक कार के पिछले हिस्से से जा टकराती है. टक्कर इतनी तेज होती है कि बाइक सवार हवा में उड़कर सड़क पर गिर पड़ता है.

एक्सीडेंट के बाद Thumbs Up किया

हादसे के तुरंत बाद कार चालक ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक देता है. कुछ सेकंड तक बाइक सवार सड़क पर ही लेटा रहता है, जिससे आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद उठकर बैठ जाता है और कार ड्राइवर की तरफ देखकर खुशी से थम्ब्स अप का इशारा करता है. यह इशारा जैसे वह यह बताने के लिए करता है कि उसे गंभीर चोट नहीं लगी है.

कैसे हुए एक्सीडेंट

वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुद बाइक राइडर ने पूरी घटना की जानकारी दी. उसने बताया कि वह करीब 100 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा था. उसी दौरान अचानक एक स्कूटी सवार उसके सामने आ गया. उसे बचाने की कोशिश में उसने बाइक मोड़ी, लेकिन नियंत्रण बिगड़ने से वह कार के पिछले बाएं हिस्से से टकरा गया.

खुद ड्राइवर के पास पहुंचा राइडर

राइडर के मुताबिक कार चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, जबकि स्कूटी सवार मौके से निकल गया. अच्छी बात यह रही कि टक्कर के बावजूद उसे ज्यादा चोट नहीं आई. वीडियो में आगे वह बाइक सवार खड़ा होकर कार ड्राइवर की तरफ जाता हुआ भी दिखाई देता है, जिससे लगता है कि वह स्थिति स्पष्ट करना चाहता था.

क्या बोले नेटिजन्स

View this post on Instagram A post shared by RyukD400 (@ryukd400)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ryukd400 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप को लाखों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे किस्मत का खेल बताया, तो कुछ ने तेज रफ्तार में बाइक चलाने को खतरनाक बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह भी दी.

