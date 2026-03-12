  • Hindi
  • Viral
  • Accident Ka Video Biker Gets Into Accident But Gives Thumbs Up To Car Driver Shocking Video Went Viral

VIDEO: कार ने टक्कर मारकर हवा में उड़ा दिया, फिर भी खुशी से Thumbs Up करने लगा राइडर | देखें वीडियो

Trending Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि बाइक राइड का एक्सीडेंट होता है और बुरी तरह सड़क पर गिरता है. मगर इसके बाद जो कुछ हुआ सचमुच बेहद मजेदार भी है.

Published date india.com Updated: March 12, 2026 2:20 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
एक्सीडेंट के बाद भी खुश हो गया बाइक राइडर.(Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर अक्सर सड़क हादसों के वीडियो सामने आते रहते हैं. मगर हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो अलग ही वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में हादसे के बाद बाइक सवार का रिएक्शन देखकर लोग हैरान भी हैं और राहत भी महसूस कर रहे हैं. दरअसल वीडियो में एक बाइक राइडर तेज रफ्तार में सड़क पर बाइक चलाते हुए दिखाई देता है. सड़क लगभग खाली नजर आती है, लेकिन अचानक उसकी बाइक सामने चल रही एक कार के पिछले हिस्से से जा टकराती है. टक्कर इतनी तेज होती है कि बाइक सवार हवा में उड़कर सड़क पर गिर पड़ता है.

इजराइल में नमस्ते की जगह क्या बोलते हैं लोग, सोच भी नहीं सकते हैं जवाब

एक्सीडेंट के बाद Thumbs Up किया

हादसे के तुरंत बाद कार चालक ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक देता है. कुछ सेकंड तक बाइक सवार सड़क पर ही लेटा रहता है, जिससे आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद उठकर बैठ जाता है और कार ड्राइवर की तरफ देखकर खुशी से थम्ब्स अप का इशारा करता है. यह इशारा जैसे वह यह बताने के लिए करता है कि उसे गंभीर चोट नहीं लगी है.

कैसे हुए एक्सीडेंट

वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुद बाइक राइडर ने पूरी घटना की जानकारी दी. उसने बताया कि वह करीब 100 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा था. उसी दौरान अचानक एक स्कूटी सवार उसके सामने आ गया. उसे बचाने की कोशिश में उसने बाइक मोड़ी, लेकिन नियंत्रण बिगड़ने से वह कार के पिछले बाएं हिस्से से टकरा गया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

खुद ड्राइवर के पास पहुंचा राइडर

राइडर के मुताबिक कार चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, जबकि स्कूटी सवार मौके से निकल गया. अच्छी बात यह रही कि टक्कर के बावजूद उसे ज्यादा चोट नहीं आई. वीडियो में आगे वह बाइक सवार खड़ा होकर कार ड्राइवर की तरफ जाता हुआ भी दिखाई देता है, जिससे लगता है कि वह स्थिति स्पष्ट करना चाहता था.

क्या बोले नेटिजन्स

View this post on Instagram

A post shared by RyukD400 (@ryukd400)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ryukd400 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप को लाखों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे किस्मत का खेल बताया, तो कुछ ने तेज रफ्तार में बाइक चलाने को खतरनाक बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह भी दी.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.