Acid Attack: एसिड अटैक के बाद दोस्ती हुई, फिर हुआ प्यार और अब शादी. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया है. Also Read - UP: कोचिंग से लौट रही 17 साल की छात्रा पर अधेड़ ने फेंका एसिड, CCTV में वारदात कैद

खबर उड़ीसा से है. यहां की प्रमोदिनी राउल पर कुछ साल पहले एसिड अटैक हुआ था. जिसके बाद उन्होंने जीवन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी. Also Read - Acid Attack in Saran: भूमि विवाद में सारण में एसिड अटैक, 20 लोग हुए घायल, तीन गिरफ्तार

इसी कठिन दौर में उनके जीवन में आए सरोज. फिर जीवन के उस दौर की शुरुआत हुई जिसे अब मुकाम मिला है. दोनों की शादी 1 मार्च को हई. तस्वीरें लोग काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - गोंडा एसिड अटैक के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में आरोपी घायल

देखें-

Odisha: Pramodini Roul, an acid attack survivor from Jagatsinghpur married her fiancé on March 1.

“I was attacked on April 18, 2009. I met my now-husband, Saroj in 2014 when I was undergoing treatment. He supported me throughout the journey,” she said pic.twitter.com/ARsXG54OQD

— ANI (@ANI) March 2, 2021