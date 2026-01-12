Hindi Viral

खाने की असली कीमत और ऑनलाइन प्राइस में निकला दोगुने का अंतर, महिला का सोशल मीडिया पोस्ट देख दंग रह गए लोग

X पर एक महिला ने पोस्ट कर बताया कि एक ही खाने के लिए रेस्टोरेंट बिल और फूड डिलीवरी ऐप पर चार्ज की गई कीमत में कितना ज़्यादा अंतर है.

Food delivery business: दोस्तों के साथ बैठे हैं या रात को भूख लगी, फोन उठाया और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर कर दिया. पेमेंट भी यूपीआई से हुआ. ऐसा आजकल लाखों लोग करते हैं. हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप ऐप्स पर ऑर्डर प्लेस कर के मंगाते हैं, उसमें और रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने की कीमत में कितना अंतर होता है? एक्स पर एक महिला ने ऐप्स पर फ़ूड डिलीवरी की कीमतों को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे ये बहस छिड़ गई है कि ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना कहीं घाटे का सौदा तो नहीं.

क्या है पूरा मामला

X पर एक महिला ने पोस्ट कर बताया कि एक ही खाने के लिए रेस्टोरेंट बिल और फूड डिलीवरी ऐप पर चार्ज की गई कीमत में कितना ज़्यादा अंतर है. महिला ने इसे ‘पागलपन’ कहा. ये पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई और इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस भी छिड़ गई. लोग बातें करने लगे कि क्या ग्राहकों से सुविधा के नाम पर ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या फिर ऐसी कीमतें तार्किक हैं.

दरअसल नलिनी नाम की महिला ने अपने फिजिकल रेस्टोरेंट बिल की एक फोटो के साथ ज़ोमैटो ऐप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. दोनों तस्वीरों में एक ही खाने का ऑर्डर था. लेकिन कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर था. इसे ऑनलाइन शेयर करते हुए नलिनी ने लिखा कि मेरे ऑर्डर की असली कीमत 320 रुपये है. लेकिन ऑनलाइन यह 655 रुपये का है. डिस्काउंट लगाने के बाद भी मुझे 550 रुपये देने पड़ रहे हैं. यह कीमत का अंतर बिल्कुल पागलपन है. ग्राहकों से खुलेआम ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं.

Dear @zomato, the actual price of my order is ₹320, but on Zomato it’s ₹655. Even after applying discounts, I still have to pay ₹550. This price difference is absolutely insane. Customers are being blatantly overcharged. pic.twitter.com/KE0JTUnuFW — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) January 10, 2026

पोस्ट वायरल होते ही यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई. जहां कुछ यूज़र्स ने उनकी चिंताओं का समर्थन किया वहीं कुछ ने कहा कि कंपनियां ग्राहकों से सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और आराम के लिए भी पैसे लेती हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि आप सुविधा की कीमत भूल गए, कंबल में बैठकर घर पर खाना मंगवाना एक लक्जरी है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है.

कुछ लोगों ने महिला को सोशल मीडिया पर ही टिप्स भी दे दिया. इसमें बताया गया कि अगर आप रेगुलर किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो आपको उनका होम डिलीवरी मेन्यू कार्ड लेना चाहिए और उनसे सीधे ऑर्डर करना चाहिए. आमतौर पर 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा और पैसे बचेंगे.

