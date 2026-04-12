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VIDEO: पानी पीने के बाद बंदर ने किया ऐसा काम जिसे इंसान भी ठीक से नहीं कर पाते, वायरल हुआ वीडियो
वायरल वीडियो में देखेंगे कि बंदर बड़ी सावधानी से नल से पानी पीता है और इसके बाद नल को खुद बंद भी करता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे बार-बार देखने का मन करेगा.
Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें भावुक कर देता है. कई बार नजारे चौंकाते भी हैं. अभी ठीक वैसा ही वीडियो सामने आया है जो बहुत कुछ सिखाता है. दरअसल वायरल वीडियो एक बंदर से जुड़ा है जो ऐसा व्यवहार करता दिखता है, जो आमतौर पर इंसानों से उम्मीद की जाती है, लेकिन अक्सर देखने को नहीं मिलता. वीडियो में बंदर एक पानी के नल के पास पहुंचता है.
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आराम से पानी पीता हैं बंदर
वह सावधानी से नल खोलता है और आराम से पानी पीता है. यहां तक सब सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वही इस वीडियो को खास बना देता है. पानी पीने के तुरंत बाद बंदर बिना किसी जल्दबाजी के नल को बंद कर देता है. बंदर ऐसा करीब दो करता है, जिससे साफ हो जाता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि सीखी हुई आदत है.
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यह नजारा सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर सवाल उठाता है. अक्सर घरों, दफ्तरों या सार्वजनिक जगहों पर लोग पानी का इस्तेमाल करने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं. यह वीडियो किसी मनोरंजन से ज्यादा एक आईना बनकर सामने आया है. यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन संसाधनों पर हमारा जीवन निर्भर है, उनकी कद्र हम कितनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं.