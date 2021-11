Viral News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक अनोखा मामला सामने आया है. आगरा के जिला अस्पताल के स्टाफ उस समय हैरान रह गए, जब एक पुजारी भगवान कृष्ण की मूर्ति के टूटे हाथ की पट्टी कराने के अनुरोध के साथ रो पड़ा. पुजारी ने अस्पताल कर्मियों को बताया कि भगवान कृष्ण की मूर्ति का हाथ सुबह स्नान कराते समय गलती से टूट गई. कुछ देर तक ना नुकुर के बाद आखिरकार अस्पताल के स्टाफ ने ‘श्री कृष्णा’ के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया और मूर्ति की टूटी हुई बांह पर पट्टी बांधी.Also Read - कृषि बिल वापसी की घोषणा होते ही ट्रेंड हुआ #FarmLaws, कैप्टन से लेकर केजरीवाल तक सबने क्या कहा? जानिए

‘लड्डू गोपाल’ की मूर्ति के साथ रोते हुए पुजारी का VIDEO सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है. कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुजारी सुबह करीब 9 बजे जिला अस्पताल पहुंचा और जोर देकर कहा कि अस्पताल के कर्मचारी मूर्ति की देखभाल करें. पुजारी लेख सिंह के मुताबिक जब वह भगवान को स्नान करवा रहे थे उसी समय मूर्ति की हाथ टूट गई. पुजारी ने बताया, ‘जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था और भगवान की मूर्ति को स्नान करा रहा था, तो मूर्ति फिसल गई और उसका हाथ टूट गया.’ Also Read - संबंध बनाते समय युवक ने अश्लील वीडियो कर लिया शूट, करने लगा ब्लैकमेल; प्रेमिका के भाई को पता चला और फिर...

Devotion: Agra district hospital staff went through a perplexed situation on Friday, when a priest came wailing with an unusual request to bandage the broken arm of an idol of Laddu Gopal – the childhood form of Lord Krishna. (1/4) @pra0902 pic.twitter.com/bda3kPA4td

