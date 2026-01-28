  • Hindi
  • Viral
  • Ai Helmets Automatically Take Photos Of Traffic Rule Violators Know How This Bengaluru Engineer Innovation Works On The Road

अब हेलमेट खीचेगी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की फोटो, जानें बेंगलुरु इंजीनियर का इनोवेशन सड़क पर कैसे करती है काम

AI Helmet: लोगों के ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से परेशान बेंगलुरु के एक टेक इंजीनियर ने अपने हेलमेच AI फीचर इंस्टाल किया, जिससे वह अपने आप ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को डिटेक्ट करता है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Published date india.com Published: January 28, 2026 2:09 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
AI Helmet से बचना नामुमकिन
Bengaluru AI Helmet: ट्रैफिक रूल्स से बचना अब मुश्किल होने वाला है. अगर आपको भी आदत है बिना हेलमेट ड्राइव पर निकलने की तो संभल जाएं!  ट्रैफिक पुलिस और चौहारे पर लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ-साथ AI हेलमेट भी आपकी गलती पकड़ लेगी. डिजिटल युग में हेलमेट भी अपने एडवांस्ड रूप लेने लगा है. आइये जानते हैं कि AI हेलमेट क्या है?  सड़क पर यह किन ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी को कैच करता है और इसे किसने बनाया है…

पीक बेंगलुरु मोमेंट

भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कुछ ऐसा किया है जिसे सोशल मीडिया पर पीक बेंगलुरु (Peak Bengaluru) मोमेंट कहा जा रहा है. सड़कों पर ट्रैफिक अनुशासन की कमी से परेशान होकर एक इंजीनियर ने अपने हेलमेट को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से लैस कर AI हेलमेट बना दिया है.

क्या है यह AI हेलमेट?

AI हेलमेट, किसी साधारण हेलमेट की तरह नहीं है, बल्कि एक हाई-टेक गैजेट है. बेंगलुरु के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज तंवर (Pankaj Tanwar) ने अपने सामान्य हेलमेट को हैक करके उसमें एक AI Agent फिट किया है. यह हेलमेट एक कैमरे और एआई सॉफ्टवेयर से लैस है जो बाइक चलाते समय आसपास के ट्रैफिक को नियर रियल टाइम (Near Real Time) में मॉनिटर करता है. जैसे ही कोई वाहन चालक नियम तोड़ता है, हेलमेट में लगा एआई सिस्टम उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है. यह सिस्टम न केवल उल्लंघन को पकड़ता है, बल्कि सबूत के तौर पर लोकेशन और वाहन की नंबर प्लेट (Number Plate) के साथ डेटा रिकॉर्ड करता है.

किन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को पकड़ता है यह हेलमेट?

पंकज तंवर का यह एआई हेलमेट मुख्य रूप से उन नियमों पर नजर रखता है जो सड़क सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं. AI हेलमेट बिना हेलमेट गाड़ी चलाने को, गाड़ी के नंबर प्लेट की जानकारी, रैश ड्राइविंग को कैप्चर करना और जगह की सटीक जानकारी को कैप्चर करती है. AI हेलमेट तुरंत पहचान लेता है कि आसपास के दोपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट पहना है या नहीं. वहीं, AI गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करता है ताकि दोषी की पहचान सुनिश्चित हो सके. यह AI हेलमेट यदि कोई वाहन गलत दिशा में है या खतरनाक तरीके से ओवरटेक कर रहा है, तो यह उसे फ्लैग कर सकता है. इसके साथ ही एडिशनल जानकारी के तौर पर ये हेलमेट, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किस जगह हुआ, इसकी सटीक लोकेशन जीपीएस के जरिए भी रिकॉर्ड करती हैं.

इसे किसने और क्यों बनाया?

इस AI हेलमेट को पंकज तंवर ने बनाया है. पंकज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपनी इस खोज को साझा करते हुए लिखा कि मैं सड़क पर बेवकूफ लोगों से तंग आ गया था, इसलिए मैंने अपने हेलमेट को ट्रैफिक पुलिस डिवाइस में बदल दिया. उनका उद्देश्य सड़क पर अनुशासन लाना और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है. पंकज का कहना है कि जब वे सड़क पर चलते हैं, तो यह एआई एजेंट बैकग्राउंड में चलता रहता है. जैसे ही कोई शख्स ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहा होता है तो यह उसकी फोटो खींच लेता है.

सोशल मीडिया पर सुरूर

सोशल मीडिया पर पंकज तंवर के इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. साथ ही उनके इस इनोवेशन की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने सुझाव दिया है कि इस तकनीक को कार के डैशकैम (Dashcam) में भी लगाया जाना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि अगर सरकार ऐसे लोगों को चालान’ की राशि का कुछ हिस्सा प्रोत्साहन के रूप में दे, तो देश में ट्रैफिक नियमों का पालन कई गुना बढ़ सकता है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

