Video: DMK सरकार के खिलाफ सड़क पर बैलगाड़ी दौड़ाने लगे पूर्व मंत्री, तेल पर सब्सिडी न मिलने से हैं नाराज

Tamil Nadu Viral Video: AIADMK के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डी जयकुमार का डीएमके सरकार के विरोध में सड़क पर बैलगाड़ी दौड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, जयकुमार उन्होंने ईंधन सब्सिडी देने के चुनावी वादे को पूरा करने में द्रमुक सरकार की देरी की निंदा करने के लिए वन्नारापेट्टई में बैलगाड़ी की सवारी की है. उनके इस विरोध के तरीके की काफी चर्चा हो रही है. इस वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया है.

तमिलनाडु के पूर्व मत्स्य पालन मंत्री डी जयकुमार को बीते साल जमीन हड़पने सहित तीन मामलों में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कुछ ही दिनों बाद उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई थी. अब इनके इस विरोध करने के अंदाज की खूब चर्चा हो रही है.

#WATCH | Chennai: AIADMK Senior leader and former Tamil Nadu Minister D Jayakumar rode a bullock cart in Vannarapettai, to condemn the DMK government’s delay in fulfilling poll promise to give fuel subsidy. (05.11)

