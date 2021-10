Air India ka Viman: दिल्ली में एक फुट ओवरब्रिज के नीचे फंसे एयर इंडिया के विमान का एक वीडियो (Air India Viman ka Video) सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. यह घटना कथित तौर पर दिल्ली-गुड़गांव हाईवे पर राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास हुई. लगभग 40-सेकंड की क्लिप (Viral Video) में उसके पास से अन्य वाहनों को गुजरते हुए देखा जा सकता है और बगल में ही एयर इंडिया का विमान सड़क के एक तरफ से अटका हुआ है. वीडियो में देख सकते हैं कि विमान ब्रिज (Foot Over Bridge) के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है. विमान की आधी बॉडी ही फुट ओवरब्रिज के नीचे से गुजर पाई जबकि उसकी आधी बॉडी पीछे ही फंसी रह गई.Also Read - यूपी: बड़ा इमामबाड़ा में छोटे कपड़े पहनकर जाने पर रोक, इस लड़की के Viral वीडियो ने मचाया बवाल

हालांकि पुल के नीचे फंसे विमान का वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, एयरलाइन ने पुष्टि की कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और यह एक खराब विमान था जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था. एयरलाइंस ने कहा कि विमान को उसका नया मालिक ले जा रहा था जिसने इसे एयर इंडिया से इसे खरीदा था.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021