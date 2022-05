Airplane Me Shadi Ka Video: कल्पना कीजिए अगले कुछ ही घंटों में आपकी शादी है और हवाई सफर तय कर किसी स्थान पर पहुंचना है. मगर आप जैसे ही अपनी हवाई यात्रा पर निकलें फ्लाइट ही कैंसल हो जाए. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे मगर अमेरिका के लास वेगास में ऐसा सचमुच हुआ है. यहां एक कपल अपने विवाह के लिए हवाई सफर पर निकला मगर फ्लाइट ही कैंसिल हो गई. इसपर खुद के विवाह में शामिल होने के लिए कपल ने तुरंत दूसरी फ्लाइट बुक की और विमान के भीतर ही ऐसा कुछ हुआ कि दोनों ने आसमान में ही शादी कर ली. दोनों की दिलचस्प शादी में मेहमान बने विमान में बैठे अन्य यात्री और क्रू मेंबर्स.Also Read - Viral: आंखों के सामने ही बैठा है पक्षी अगर ढूंढ लिया तो मान लेंगे जीनियस, धुरंधरों ने तो हाथ खड़े कर दिए

विमान कंपनी साउथवेस्ट एयरलाइंस ने खुद ट्वीट कर कपल के विवाह की वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं. एयरलाइंस ने दोनों के विवाह से जुड़ा दिलचस्प किस्सा भी साझा किया है. साथ ही बताया कि पाम और जेरेमी अपने विवाह स्थल पर पहुंच रहे थे कि तभी आखिरी समय में बताया गया कि उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई. मगर उन्हें नहीं मालूम था कि दोनों की किस्मत पटलने वाली है. क्योंकि तभी उनकी क्रिस नाम के शख्स से मुलाकात हुई, जिसने कहा कि वो दोनों की शादी करवा सकता है. Also Read - मुनव्वर फारुकी से बेइंतहा प्यार करती हैं Anjali Arora, पहले कहा- I Love you फिर बाद में मुकर गई

क्रिस की बात सनते ही तीनों ने साउथवेस्ट एयरलाइंस से लास वेगास जाने के लिए तुरंत तीन टिकट बुक कीं और अपने विवाह में शामिल होने के लिए निकल पड़े. मजेदार है कि इस दौरान दोनों ने दूल्हा-दुल्हन की ड्रेस भी पहनी थी. दोनों को ऐसे लिबास में देखकर क्रू मेंबर्स ने मामला पूछा तो पूरी कहानी पता चली. इस बीच दुल्हन पाम ने मजाक में कहा कि दोनों की विमान में विवाह कर लेना चाहिए. Also Read - Chachaji Ka Video: चाचाजी की मोदी सरकार से अपील- पेट्रोल 2000 रुपये लीटर कर दो प्लीज, तभी पता चलेगा कितने अमीर हैं हम | देखिए

मजेदार है कि पाम की बातें सुन कर क्रू मेंबर्स विवाह कराने के लिए तुरंत राजी हो गए. फिर क्या विमान के अंदर ही भव्य शादी की तैयारियों शुरू कर दी गईं और दोनों ने आसमान में शादी रचा ली. अब विमान में शादी से जुड़ी दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं.

Remember Chris, the ordained minister? Turns out he also works in broadcasting and was carrying on his A/V equipment! Needless to say, this special moment was captured for Pam and Jeremy to cherish forever. 🥰 pic.twitter.com/hv6aGBskSm

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) April 30, 2022