Airport Par Ladai Ka Video: रेलवे स्टेशनों या बस अड्ढों पर यात्रियों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा होगा. यहां यात्री अक्सर छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे से झगड़ते हुए मिल जाते हैं. मगर क्या कभी एयरपोर्ट पर यात्रियों को लड़ते हुए देखा है? लड़ाई भी ऐसी कि जो सामने आ जाए यात्री उसे ही पटक-पटक कर मारने लगें. सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां यात्री एक-दूसरे को बुरी तरह पीट रहे हैं. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल करीब एक मिनट के वीडियो में देख सकते हैं कि दर्जनों यात्री किसी बात पर आपस में ही भिड़ गए.

इसमें कोई किसी को पटक रहा है तो कोई महिला यात्री किसी के बाल खींचकर उसे जमीन पर गिरा रही है. वीडियो के दूसरे फ्रेम में देखेंगे कि तभी पुरुष यात्री एक-दूसरे के सामने पड़ गए और तगड़ी लड़ाई शुरू हो गई. दोनों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों से हमला कर दिया. तीसरे फ्रेम में देखेंगे कि दो महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींच रहीं हैं. दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि नीचे गिरने के बाद भी कोई हार मानने को तैयार नहीं हुआ.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो शिकागो के ओ’हारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट (O’Hare International Airport) का है. बताया गया कि एयरपोर्ट पर मारपीट के मामले में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना बीते सोमवार की है, जहां बैगेज क्लेम एरिया में यात्रियों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट तक जा पहुंची.