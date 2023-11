Airport Viral Video: एयरपोर्ट पर लगेज कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ गया बच्चा, स्टाफ ने किया साहसिक रेस्क्यू, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख हम सभी इससे सीख लें सकते हैं. वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. बच्चे तो शरारती होते हैं जिसे लेकर उनके मां-बाप परेशान रहते हैं, लेकिन कभी-कभार बच्चे कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि बात उनकी जान पर बन आती है .

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते है कि किस तरह से बच्चा फटाफट से कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ जाता है.बच्चा लगभग 50 सेकेंड तक लाइन लगे बैगेज सिस्टम में बेल्ट पर आराम से बैठे-बैठे घूमता है. तभी बच्चे पर स्टाफ की नजर पर पड़ती है. फिर दो वकर्स मौके पर वहां पहुंचकर बच्चे को बाहर निकालते हैं.वीडियो को जब आगे देखेंगें तो बच्चा एक जगह थोड़ा सा टकराते हुए भी नजर आता है. इस क्लिप को देख सभी दंग रह गए.

Parents lose sight of their child at the airport pic.twitter.com/1phO6vwbma

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) November 23, 2023