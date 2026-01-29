By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: खाटू श्याम के बाहर भीख मांगते हुए बनाई वीडियो, शख्स की घंटे की कमाई देखकर होश उड़ जाएंगे
BhiKhari Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि इंफ्लूएंसर राजस्थान के मशहूर मशहूर खाटू श्याम मंदिर के बाहर गया और भीख मांगने लगा. यकीन नहीं करेंगे शख्स ने कुछ ही देर में तगड़ी कमाई कर डाली.
Viral Video: राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर के बाहर एक युवा इन्फ्लुएंसर ने भीख मांगने का गजब प्रयोग किया और मात्र कुछ घंटों में गजब की कमाई कर डाली. भीख मांगकर तगड़ी कमाई करने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इन्फ्लुएंसर ने अपने कपड़े फाड़कर गरीब का रूप धारण किया और श्रद्धालुओं से भीख मांगने लगा. यकीन नहीं करेंगे मगर कुछ ही समय में भीख मांगकर उसने साढ़े चार हजार रुपये जमा कर डाले.
वीडियो में क्या नजर आया
वीडियो की शुरुआत में इन्फ्लुएंसर कहता है कि आज मैं देखूंगा खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांगकर कितने रुपये मिल सकते हैं. इसके बाद वह अपने दोस्तों की मदद से कपड़े फाड़ता है ताकि वह गरीब लगे. मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर खड़े होकर वह श्रद्धालुओं से पैसे मांगना शुरू करता है. देखकर चौंक जाएंगे लोग उसे सिक्के, नोट और यहां तक कि 500 रुपये के नोट भी देते नजर आते हैं. वीडियो में वह अलग-अलग तरीकों से भीख मांगता है.
जमीन पर बैठकर भी मांगी भीख
शख्स खड़े होकर, जमीन पर बैठकर और यहां तक कि पेशेवर भिखारियों की तरह भी भीख मांगते हुए नजर आता है. वीडियो के आखिर में इन्फ्लुएंसर पैसे गिनता है और हैरान होकर कहता है, ‘भाई, 4,500 रुपये.’ पूरे प्रयोग में मात्र एक घंटे का समय लगा, जिसकी कमाई देखकर दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं. यह वीडियो ‘WAIT FOR END’ के कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है, जो दर्शकों को अंत तक देखने के लिए प्रेरित करता है.
एक्स पर देखें वीडियो
इनफ्लुएंसर: आज मैं देखूंगा खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांग कर कितने रुपए मिल सकते हैं
फिर कुछ ही घंटे में उसने 4500 हजार रुपए इकट्ठा कर लिए pic.twitter.com/AZwtrnoICB
— Kikki Singh (@singh_kikki) January 28, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
यह वीडियो एक्स यूजर @singh_kikki द्वारा शेयर किया गया है, जो खुद को लेखक, पत्रकार और मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं. पोस्ट को अब तक 47,000 से अधिक व्यूज, 550 लाइक्स और दर्जनों कमेंट्स मिल चुके हैं. कुछ यूजर्स ने इसे मजेदार बताया, जबकि कई ने आस्था को कंटेंट बनाने पर आपत्ति जताई.