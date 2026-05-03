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सिर्फ एक AI तस्वीर की वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया, हैरान कर देगा पूरा मामला

Ajab Gajab News: सिर्फ AI से बनाई गई एक तस्वीर ने पूरे शहर में ऐसा हड़कंप मचाया कि प्रशासन को तुरंत लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाना पड़ गया. तस्वीर ऐसी थी कि लोगों को यकीन हो गया कि कोई अज्ञात खतरा शहर में मौजूद है. देखते ही देखते यह फोटो हजारों लोगों तक पहुंच गई और अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया.

Published date india.com Updated: May 3, 2026 8:25 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
South Korea News
वायरल तस्वीर जिसकी वजह से लगाना पड़ गया लॉकडाउन.

Ajab Gajab News: एक अजीबोगरीब घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है. यहां सिर्फ AI से बनाई गई एक तस्वीर ने पूरे शहर में ऐसा हड़कंप मचाया कि प्रशासन को तुरंत लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाना पड़ गया. पूरा मामला दक्षिण कोरिया से जुड़ा है जहां सोशल मीडिया पर एक बेहद डरावनी तस्वीर वायरल होने लगी. इस तस्वीर में शहर के बीचों-बीच एक खतरनाक भेड़िया जैसा जीव दिखाई दे रहा था, जिसे देखने के बाद लोग दहशत में आ गए. तस्वीर इतनी असली लग रही थी कि लोगों को यकीन हो गया कि कोई अज्ञात खतरा शहर में मौजूद है. देखते ही देखते यह फोटो हजारों लोगों तक पहुंच गई और अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया.

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थोड़ी ही देर में बिगड़ गए हालात

कुछ ही घंटों में हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया. स्कूल, ऑफिस और बाजार अचानक खाली हो गए. कई इलाकों में पुलिस को तैनात करना पड़ा ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह लॉकडाउन जैसा हो गया. जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह तस्वीर असल में AI टूल की मदद से बनाई गई थी और इसे जानबूझकर वायरल किया गया था. किसी शरारती तत्व ने लोगों में डर फैलाने के लिए इस तरह की तस्वीर तैयार की और सोशल मीडिया पर डाल दी.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस तुरंत उस आरोपी शख्स की तलाश में जुट गई और पकड़ लिया. मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि शख्स ने सिर्फ एक मजाक के लिए ऐसा किया था. मगर उसके मजाक की वजह से शहर के इतने हालात बिगड़ जाएंगे शख्स को खुद अंदाजा नहीं था. बताया गया कि शख्स को इस मजाक की वजह से जेल की सलाखों के पीछे सालों की सजा काटनी पड़ सकती है. मगर हैरानी की बात यह रही कि इतने एडवांस देश में भी लोग इस फर्जी तस्वीर के जाल में फंस गए.

यहां देखें वायरल पोस्ट

सख्त निगरानी के आदेश

इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया की साइबर एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और ऐसे कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी फोटो या वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें. यह पूरा मामला एक बड़ी चेतावनी है कि AI टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ हमारी जिंदगी आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल समाज में डर और अराजकता भी फैला सकता है.

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नोट- ये मामला सोशल मीडिया वायरल दावों के आधार पर है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसमें किए दावों की पुष्टि नहीं करता है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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