  • Hindi
  • Viral
  • Ajab Gajab News Boss And Employee Kalesh Over One Hour Off In The Middle Of The Day

OMG! मौका देखकर ऑफिस से घर भाग गया कर्मचारी, बॉस को पता चला तो गजब ही हो गया

मामला ऑफिस टाइम में कर्मचारी के गायब होने से शुरू हुआ और फिर बात इतनी बढ़ी कि आखिर में बॉस ने ही बड़ा फैसला सुना दिया.

Published date india.com Published: February 21, 2026 11:57 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो क्लिप जमकर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में एक कंपनी का बॉस और उसका कर्मचारी फोन पर ऐसी बहस करते सुनाई दे रहे हैं कि सुनकर हंसी आती है. मामला ऑफिस टाइम में कर्मचारी के गायब होने से शुरू हुआ और फिर बात इतनी बढ़ी कि आखिर में बॉस ने ही बड़ा फैसला सुना दिया.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि ऑफिस के दौरान बॉस ने देखा कि एक कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं है. पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कहीं आसपास होगा, लेकिन जब काफी देर तक वह नजर नहीं आया तो बॉस का पारा चढ़ गया. उन्होंने तुरंत कर्मचारी को फोन मिलाया. फोन उठते ही पता चला कि कर्मचारी तो एक घंटे की छुट्टी लेकर घर पहुंच चुका है.

सोनिया गांधी ने इटली की नागरिकता किस साल छोड़ी, सोच भी नहीं सकते जवाब

तुरंत ऑफिस आने का आदेश

बॉस के गुस्से भरे सवालों के जवाब में कर्मचारी ने शांत लहजे में कहा कि इस बारे में दो दिन पहले ही बातचीत हो चुकी थी. उसने याद दिलाया कि उसने घर के जरूरी काम के लिए एक घंटे की छुट्टी की बात कही थी. इतना सुनते ही बॉस और भड़क गए उन्होंने तुरंत ऑफिस वापस आने का आदेश दिया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कर्मचारी ने कर दिया इनकार

इसपर कर्मचारी ने कहा कि वह घर में जरूरी काम-साफ-सफाई व अन्य घरेलू जिम्मेदारियां निपटा रहा है. ऐसे में फिलहाल वापस नहीं आ सकता. इसी बात पर दोनों के बीच फोन पर तीखी बहस शुरू हो गई. बॉस बार-बार ऑफिस लौटने को कहते रहे, लेकिन कर्मचारी अपने फैसले पर अड़ा रहा.

क्या बोले नेटिजन्स

आखिरकार बहस इतनी बढ़ गई कि बॉस ने गुस्से में कह दिया कि उसे अब ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है. इस ऑडियो क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं. कुछ लोग कर्मचारी का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पहले से छुट्टी की बात हुई थी तो बॉस को शांत रहना चाहिए था.

एक्स पर वायरल हुआ ऑडियो

वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि ऑफिस टाइम में इस तरह घर चले जाना गैर-जिम्मेदाराना रवैया है. कई लोग इसे ‘वर्क कल्चर बनाम पर्सनल लाइफ’ की बहस से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल इस ऑडियो क्लिप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर यह तेजी से शेयर की जा रही है और लोग इस पर जमकर अपनी राय दे रहे हैं.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.