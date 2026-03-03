Hindi Viral

Ajab Gajab News Spiritual Influencer Earns 66 Crore By Selling Wish Candles Gets Arrested

OMG! प्रेमियों को 'विश कैंडल' बेचकर लड़की ने कमाए 66 करोड़, अब धोखाधड़ी केस में फंसी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ‘विश कैंडल’ यानी मनोकामना पूरी करने वाली मोमबत्तियां बेचकर करोड़ों रुपये कमा डाले. इन्फ्लुएंसर ने एक मोमबत्ती को एक लाख रुपये में भी बेचा है.

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Ajab Gajab News: चीन में एक हैरान करने वाला मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ‘विश कैंडल’ यानी मनोकामना पूरी करने वाली मोमबत्तियां बेचकर करोड़ों रुपये कमा डाले. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की का नाम ली झुओफान है. उसने ऑनलाइन दावा किया था कि उसकी खास तरह की मोमबत्तियां जलाने से लोगों की किस्मत बदल सकती है. उन्हें प्यार मिल सकता है और करियर में सफलता मिल सकती है.

धोखाधड़ी से कमाए 66 करोड़

मगर अब धोखाधड़ी के आरोप में लड़की गिरफ्तार हो गई है. बताया जा रहा है कि ली झुओफान ने इन कैंडल्स और ऑनलाइन फॉर्च्यून-टेलिंग (भविष्य बताने) कोर्स बेचकर करीब 50 मिलियन युआन यानी लगभग 66 करोड़ रुपये कमा लिए. उसकी मोमबत्तियां साधारण नहीं थीं, बल्कि उनमें क्रिस्टल, सूखे फूल और अलग-अलग तरह के एसेंशियल ऑयल मिलाए जाते थे. लड़की दावा करती थी कि हर कैंडल की अलग शक्ति है. इनमें कोई धन आकर्षित करती है, कोई टूटे रिश्ते जोड़ती है तो कोई बिजनेस बढ़ाने में मदद करती है.

एक लाख रुपये की एक कैंडल

इन कैंडल्स की कीमत भी काफी ज्यादा थी. एक कैंडल की शुरुआती कीमत करीब 2,888 युआन (लगभग 38 हजार रुपये) थी, जबकि प्रीमियम ‘ट्रिपल लक’ कैंडल की कीमत 7,888 युआन (करीब 1 लाख रुपये से ज्यादा) तक जाती थी. कई लोगों ने ऊंची कीमत चुकाकर इन्हें खरीदा. मामला तब खुला जब एक ग्राहक ने 5,888 युआन (करीब 78 हजार रुपये) की कैंडल खरीदी, यह सोचकर कि उसके कारोबार में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी. लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी.

ऐसे पकड़ी गई लड़की

जांच के बाद अधिकारियों ने ली झुओफान को गिरफ्तार कर लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के कानून में इतनी बड़ी रकम की धोखाधड़ी साबित होने पर 10 साल से ज्यादा की सजा, जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. यह घटना चीन में बढ़ते ‘मेटाफिजिकल’ ट्रेंड को भी दिखाती है, जहां युवा लोग किस्मत, प्यार और सफलता के लिए क्रिस्टल, टैरो और ऐसी अन्य चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. हालांकि, इस मामले ने लोगों को सावधान रहने का संदेश जरूर दे दिया है.

