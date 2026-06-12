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एक्सीडेंट के बाद भी ऑफिस आने लगा कर्मचारी, मगर बॉस ने कही ऐसी बात फैन हो गया सोशल मीडिया

वायरल पोस्ट से पता चलता है कि भयंकर बाइक एक्सीडेंट के बाद भी कर्मचारी उसी दिन ऑफिस आने की कोशिश में था. मगर जैसे ही बॉस को इसकी जानकारी मिली भी खुद भी चौंक गईं.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 12, 2026, 7:49 PM IST
Shocking Video
कर्मचारी की तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

Viral News Today: बाली में एक कंपनी के संस्थापक ने अपने कर्मचारी के साथ छोटी सी बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. इसमें कर्मचारी अपने बॉस को बताता है कि ऑफिस आते ही समय उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे में वो ऑफिस नहीं आ पाएगा. उसने ऑफिस का अपना काम दूसरे कर्मचारी को सौंप दिया है. इतना ही बातचीत में कर्मचारी ने ये भी बताने की कोशिश की कि वो जल्द से जल्द ऑफिस आने की कोशिश में है. इधर कंपनी के प्रति इतनी ईमानदारी देखकर खुद संस्थापक को यकीन नहीं हुआ. कर्मचारी की बातों ने उन्हें चौंका दिया. मगर इसके बाद कंपनी की संस्थापक ने ऐसी बात कही जिसने नेटिजन्स का दिल जीत लिया.

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जवाब में क्या बोलीं बॉस

उन्होंने कर्मचारी की फ्रिक करते हुए उसके मैसेज का जवाब दिया और कहा कि ऑफिस की जिम्मेदारियों की वो बजाय डॉक्टर से मदद लें. कंपनी की संस्थापक ने बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि वो उसके मेडिकल इंश्योरेंस का पैसे देंगी और हॉस्पिटल का बिल भी भरेंगी. मालूम हो कंपनी की संस्थापक और कर्मचारी की बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर मीडिया पर खूब शेयर किया गया है. इसमें कर्चमारी अपने बॉस को बताता है कि वो बाइक से गिर गया है और उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए. इसके साथ ही उसने बॉस को भरोसा दिलाया कि कोई और उसका काम संभाल लेगा. इसके अलावा वो एक दिन की छुट्टी के बाद वापस ऑफिस आने की पूरी कोशिश करेगा.

एक्सीडेंट के बाद भी ऑफिस आने की कोशिश

हालांकि कंपनी की संस्थापक ने तुरंत इसका जवाब दिया और उसे आराम करने की सलाह दी. इतना ही नहीं उन्होंने कर्मचारी से ये भी पूछा कि क्या वो इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कहीं उसके सिर वगैरह में चोट ना लगी हो. हालांकि चैट देखकर समझ आता है कि वो इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाने हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा था. उसने जवाब में लिखा कि वो पेनकिलर और सिर के दर्द के लिए दवा ले लेगा.

कर्मचारी की ईमानदारी देखकर चौंक गई बॉस

हालांकि उसने शुरुआत में छुट्टी की बात कही थी, मगर बाद में उसने अपना इरादा बदला और बॉस को बताया कि वो उसी दिन ऑफिस में आने की कोशिश में है. उसने आगे बताया कि अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा. इधर कंपनी के प्रति कर्मचारी की ऐसी ईमानदारी देखकर खुद संस्थापक चौंक गईं और उसे आराम करने की सलाह देते हुए कहा कि ये कोई मजाक नहीं है. कर्मचारी ने फिर जवाब दिया कि उसे अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है. सिर्फ चक्कर आ रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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