Ajab Gajab Video Chinese Man Fits 20 Sim Cards Into Mobile Shocking Video Went Viral

VIDEO: चीनी शख्स ने मोबाइल में एक साथ फिट कर दिए 20 सिम कार्ड, कारनामा देख हिल गई दुनिया

Viral Video Today: वीडियो में चीनी शख्स शांति से एक साधारण दिखने वाले स्मार्टफोन को कैमरे के सामने रखता है. फिर वह एक-एक करके 20 सिम कार्ड निकालता है और उन्हें फोन से जुड़ी डिवाइस में फिट करता है.

चाइनीज शख्स के इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वीडियो एक चाइनीज शख्स से जुड़ा है जिसने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सोशल मीडिया की दुनिया हैरान रह गई. इसमें चीनी शख्स ने एक ही मोबाइल फोन में बीस सिम कार्ड एक साथ फिट कर दिए. शख्स ने ना सिर्फ सिम कार्ड फिट किए, बल्कि उन सभी नंबरों से अलग-अलग व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर एक ही फोन पर चलाकर भी दिखा दिया.

मोबाइल में फिट कर दिए 20 सिम कार्ड

हैरान करने वाला वीडियो सबसे पहले एक्स पर @hindipatrakar नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा, ‘साइबर क्राइम अपराधियों का ब्रह्मास्त्र. एक चाइनीज ने 20 मोबाइल सिम कार्ड को एक फोन से जोड़ने का तरीका इजाद किया है. वह इन नंबरों से व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाकर उन्हें एक ही मोबाइल फोन में ऑपरेट करके भी दिखा रहा है.’

वीडियो में क्या दिखा

मालूम हो वीडियो में चीनी शख्स शांति से एक साधारण दिखने वाले स्मार्टफोन को कैमरे के सामने रखता है. फिर वह एक-एक करके 20 सिम कार्ड निकालता है और उन्हें फोन से जुड़ी डिवाइस में फिट करता है. इससे कुछ ही सेकंड में फोन स्क्रीन पर 20 अलग-अलग नंबर एक्टिव हो जाते हैं. इसके बाद वह एक साथ 20 व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करके मैसेज, कॉल और स्टेटस सब कुछ चला दिखाता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

साइबर क्राइम अपराधियों का ब्रह्मास्त्र! एक चाइनीज ने 20 मोबाइल सिम कार्ड को एक फोन से जोड़ने का तरीका ईजाद किया है. वह इन नंबरों से वॉट्सऐप अकाउंट्स बनकर उन्हें एक ही मोबाइल फोन में ऑपरेट करके भी दिखा रहा है

pic.twitter.com/a3wSCbgZMu — Narendra Pratap (@hindipatrakar) February 18, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो पर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर्स ने कहा कि शख्स ने या तो कस्टम हार्डवेयर मॉडिफिकेशन किया है, या फिर मल्टी-सिम एडाप्टर/GSM गेटवे डिवाइस का इस्तेमाल किया है, जिसे एक फोन के साथ जोड़ दिया गया है. एक कमेंट में लिखा गया कि चीन में ऐसे डिवाइस पहले भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन 20 सिम एक साथ एक ही हैंडसेट पर चलाना अब तक का सबसे बड़ा डेमो है.

