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Viral Video: सांप की मुंडी तोड़कर ककड़ी की तरह चबा गया केकड़ा, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

Viral Video: वीडियो की शुरुआत में एक केकड़ा पेड़ के तने पर चढ़ता दिखाई देता है. पहली नजर में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा करीब जाता है, असली दृश्य सामने आता है.

Published date india.com Published: April 25, 2026 9:29 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Animal Attack Video

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसने लोगों की सोच को उलटकर रख दिया है. आमतौर पर जहां सांप को खतरनाक शिकारी माना जाता है, वहीं इस वीडियो में कहानी बिल्कुल उलटी नजर आती है. यहां शिकारी खुद शिकार बन गया और वो भी एक छोटे से दिखने वाले केकड़े के हाथों. वीडियो की शुरुआत में एक केकड़ा पेड़ के तने पर चढ़ता दिखाई देता है. पहली नजर में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा करीब जाता है, असली दृश्य सामने आता है. केकड़े के मजबूत पंजों में सांप का कटा हुआ सिर फंसा होता है. नीचे जमीन पर सांप का बाकी शरीर पड़ा दिखाई देता है, जिससे साफ होता है कि वह अब जिंदा नहीं है.

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होश उड़ा देगा नजारा

सबसे हैरान करने वाला पल तब आता है जब केकड़ा बिना किसी डर के सांप के सिर को चबाना शुरू कर देता है. वह उसे ऐसे खाता है जैसे कोई इंसान ककड़ी खा रहा हो. सांप की आंखें खुली नजर आती हैं और हल्की हरकत भी दिखती है, जो इस दृश्य को और ज्यादा डरावना बना देती है.

वीडियो पर क्या बोले एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स का मानना है कि जमीन पर रहने वाले कई केकड़े अवसरवादी होते हैं. वे आमतौर पर पत्ते, फल या सड़ी-गली चीजें खाते हैं, लेकिन जब उन्हें मांस मिलता है तो वे उसे भी नहीं छोड़ते. हालांकि यह साफ नहीं है कि केकड़े ने खुद सांप का शिकार किया या उसे पहले से मरा हुआ मिला, लेकिन जिस तरीके से सिर अलग किया गया है, वह काफी असामान्य लगता है.

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इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे प्रकृति की क्रूरता बता रहे हैं, तो कुछ इसे फूड चेन का अनोखा उदाहरण मान रहे हैं. एक बात तय है, यह नजारा देखने के बाद कोई भी इसे आसानी से भूल नहीं पाएगा.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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