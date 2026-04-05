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Viral Video: आंखों के सामने पत्थरों में कहीं खो गई नदी, कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला नजारा | देखें वीडियो

Viral Video Today: सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पानी बह रहा होता है, उसके ठीक आगे जमीन सूखी नजर आती है. ऐसा लगता है जैसे पानी किसी अदृश्य दरार में समा गया हो.

Published date india.com Published: April 5, 2026 1:59 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Ajab Gajab Video
वायरल हो रहा नदी का ये वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/Instagram)

Ajab Gajab Video: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में दिख रहा नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह हकीकत है. यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है. वीडियो की शुरुआत एक सामान्य पहाड़ी नदी से होती है, जिसमें पानी तेज रफ्तार से बहता नजर आता है. आसपास चट्टानें और पत्थर हैं, और सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक और सामान्य लगता है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा दृश्य सामने आता है, जो हर किसी को चौंका देता है. नदी का बहता हुआ पानी अचानक एक जगह पहुंचकर गायब हो जाता है.

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हैरान कर देगा नजारा

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पानी बह रहा होता है, उसके ठीक आगे जमीन सूखी नजर आती है. ऐसा लगता है जैसे पानी किसी अदृश्य दरार में समा गया हो. न कोई धारा आगे बढ़ती दिखती है और ना ही पानी का कोई निशान. यही विरोधाभास इस वीडियो को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है. वीडियो को देखने वाले लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे कुदरत का अनोखा करिश्मा बता रहे हैं, तो कुछ इसे एडिटिंग या तकनीक का कमाल मान रहे हैं. हालांकि, कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे पूरी तरह प्राकृतिक घटना मानकर इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

क्या बोले एक्सपर्ट्स

जानकारों की मानें तो पहाड़ी इलाकों में कई बार जमीन के भीतर ऐसे रास्ते बन जाते हैं, जहां से पानी सीधे नीचे चला जाता है. इसे करस्ट टोपोग्राफी या भूमिगत जल प्रवाह जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है. ऐसे मामलों में पानी सतह पर दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन वह जमीन के नीचे अपनी दिशा बदलकर बहता रहता है.

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यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

इस वीडियो की खास बात यह है कि इसे इतने क्लियर तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि पहली नजर में किसी को भी धोखा हो सकता है. यही वजह है कि यह क्लिप लाखों बार देखी जा चुकी है और लगातार शेयर की जा रही है. कुल मिलाकर यह वीडियो सिर्फ एक वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि प्रकृति के उन अनदेखे पहलुओं की झलक भी है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर ryan____gupta__up__27 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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