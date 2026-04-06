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भारत में मौत का कुआं देखने पहुंच गया विदेशी, मगर फिर जो हुआ जिंदगी में नहीं भूल पाएगा | देखें ये VIDEO

Ajab Gajab Video: वायरल वीडियो दरअसल एडवेंचर की तलाश में आए एक विदेशी पर्यटक से जुड़ा है. मगर उसके लिए ये अनुभव किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रहा.

Published date india.com Published: April 6, 2026 10:45 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
विदेशी टूरिस्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया में हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो किसी को भी हैरान कर देता है. मगर कई बार नजारे बार-बार देखने का मन भी करता है. अभी ठीक वैसा ही वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो दरअसल एडवेंचर की तलाश में आए एक विदेशी पर्यटक से जुड़ा है. मगर उसके लिए ये अनुभव किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रहा. दरअसल विदेशी टूरिस्ट मेले में सिर्फ एक साधारण स्टंट देखने गया था, लेकिन अंदर जो हुआ, वो उसकी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया.

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मेले में देखा मौत का कुआं

दरअसल बात है ‘मौत का कुआं’ की. यहां बाइक सवार कलाकार दीवारों पर दौड़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए खतरनाक करतब दिखाते हैं. विदेशी पर्यटक पहले तो इस खेल को हैरानी से देखता रहा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह खुद इस स्टंट का हिस्सा बन जाएगा. उसने अपने हाथ में एक 20 रुपये का नोट पकड़ रखा था. तभी अचानक एक स्टंटमैन तेज रफ्तार बाइक पर बिना हैंडल पकड़े उसकी तरफ आया. पलक झपकते ही उसने पर्यटक के हाथ से नोट झपट लिया और आगे निकल गया. यह सब इतनी तेजी से हुआ कि विदेशी समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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देखने लायक था विदेशी टूरिस्ट का रिएक्शन

इस घटना के बाद उसका रिएक्शन देखने लायक था. पहले तो वह जोर से चौंका, फिर हंसने लगा और खुशी से उछल पड़ा. उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा स्टंट असल में हो सकता है. उसके चेहरे पर डर, रोमांच और खुशी तीनों साफ नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग ना सिर्फ स्टंटमैन की स्किल की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि विदेशी के रिएक्शन को भी खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि भारत के मेलों का असली मजा यही है, जहां हर पल कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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