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कुत्ता या खूंखार अपराधी! दोनों में किसे बचाओगे? AI के जवाब ने चौंका ही दिया
एक शख्स ने ChatGPT, Grok, Google Gemini, Meta AI और Claude से यही सवाल पूछा. हैरानी की बात ये रही कि ज्यादातर AI ने इंसान यानी अपराधी को बचाने का फैसला किया.
Ajab Gajab Video: कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ एक मासूम कुत्ता हो और दूसरी तरफ एक खूंखार अपराधी हैं. दोनों ही रस्सी से लटके हों और आप सिर्फ एक को ही बचा सकते हों. आप क्या करेंगे? यकीन दिमाग में डॉगी का नाम आया होगा. मगर जब यही सवाल अलग-अलग AI चैटबॉट्स से पूछा गया, तो उनके जवाब ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.
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एआई ने किसे चुना
दरअसल पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें एक शख्स ने ChatGPT, Grok, Google Gemini, Meta AI और Claude से यही सवाल पूछा. हैरानी की बात ये रही कि ज्यादातर AI ने इंसान यानी अपराधी को बचाने का फैसला किया. इसमें ज्यादातर चैटबॉट्स का तर्क था कि इंसान की जिंदगी ज्यादा ‘कीमती’ मानी जाती है. साथ ही, एक अपराधी के बदलने या सुधरने की संभावना भी होती है. यानी AI ने लॉजिक और संभावनाओं के आधार पर फैसला लिया.
क्या कुछ बोला AI
जहां सभी AI एक तरफ थे, वहीं Claude का जवाब बिल्कुल अलग निकला. उसने कहा कि वह कुत्ते को बचाएगा. उसका तर्क भावनात्मक था. यानी कुत्ता वफादार होता है, उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया, जबकि अपराधी अपने कर्मों का जिम्मेदार है. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोग बोले कि AI का इंसान को बचाना सही है. वहीं कई यूजर्स ने कहा कि वफादारी और मासूमियत के कारण कुत्ते को बचाना ज्यादा सही है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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कुछ यूजर्स ने कहा कि यह सवाल सिर्फ एक ‘चॉइस’ नहीं, बल्कि इंसान और मशीन की सोच का फर्क दिखाता है. जहां AI लॉजिक और संभावनाओं से फैसला लेता है, वहीं इंसान अक्सर भावनाओं और अनुभवों से.