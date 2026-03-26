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VIDEO: रोटी बना रही थी महिला तभी धमाके के साथ फटा इंडक्शन, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल | देखें
Shocking Video Today: वीडियो में देखा गया कि एक महिला किचन में आराम से रोटी बना रही थी. उसका छोटा बच्चा पास ही बैठा हुआ था. तभी अचानक तेज धमाके के साथ इंडक्शन चूल्हा फट गया
Viral Video Today: देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कमी के चलते लोग अब तेजी से इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. खासकर शहरों में यह बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां हर दूसरे घर में इंडक्शन कुकटॉप इस्तेमाल हो रहा है. बढ़ती डिमांड के कारण बाजार में सस्ते से लेकर महंगे तक हर तरह के विकल्प मौजूद हैं. लेकिन कम कीमत के लालच में खरीदे गए कुछ इंडक्शन चूल्हे अब लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं.
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धमाके के साथ फटा इंडक्शन चूल्हा
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें इंडक्शन कुकटॉप अचानक फटते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अभी एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा गया कि एक महिला किचन में आराम से रोटी बना रही थी. उसका छोटा बच्चा पास ही बैठा हुआ था और उसका पति इस पल को कैमरे में कैद कर रहा था. तभी अचानक तेज धमाके के साथ इंडक्शन चूल्हा फट गया और उसका ग्लास टॉप टुकड़ों में बिखर गया.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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मध्य प्रदेश में हुई घटना
धमाका इतना जोरदार था कि रोटी बना रही महिला खुद बुरी तरह डर गई. हालांकि महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, लेकिन यह घटना परिवार के लिए बेहद डरावनी साबित हुई. मालूम हो कि ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश से भी सामने आया, जहां एक महिला कई दिनों से गैस ना मिलने के कारण इंडक्शन पर खाना बना रही थी. रोज की तरह काम करते वक्त अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और चूल्हे का शीशा चटककर चारों ओर फैल गया. आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी घबरा गए.