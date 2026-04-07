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Ajab Gajab Viral Video Food Business Run Inside Pink Toilet Made For Women In Mumbai Video Went Viral

VIDEO: महिला शौचालय में ही शुरू कर दिया फूड बिजनेस, शख्स का कारनामा देखकर दिमाग हिल जाएगा | देखें वीडियो

टॉयलेट के एक हिस्से को पूरी तरह बदलकर वहां खाने-पीने का सामान तैयार किया जा रहा था. बर्गर, सैंडविच और चिकन रोल जैसे फास्ट फूड आराम से बेचे जा रहे थे, जैसे ये कोई आम स्टॉल हो.

शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Ajab Gajab Video: मुंबई जैसी तेज रफ्तार और बड़े सपनों वाली शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरान ही नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया. यहां कमाई के चक्कर में एक शख्स ने ऐसी जगह को भी नहीं छोड़ा, जहां आम तौर पर कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता. शहर के व्यस्त इलाके में मौजूद एक महिला टॉयलेट को बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा था, वो किसी को भी चौंका सकता है.

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सालभर से चल रहा फूड बिजनेस

टॉयलेट के एक हिस्से को पूरी तरह बदलकर वहां खाने-पीने का सामान तैयार किया जा रहा था. बर्गर, सैंडविच और चिकन रोल जैसे फास्ट फूड आराम से बेचे जा रहे थे, जैसे ये कोई आम स्टॉल हो. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि ये पूरा सेटअप एक-दो दिन नहीं, बल्कि करीब एक साल तक चलता रहा. यानी लोग बिना जाने उसी जगह का खाना खाते रहे, जहां साफ-सफाई की स्थिति खुद एक बड़ा सवाल है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

A food business is being run inside the pink toilet made for women in Mumbai. After the matter came to light, the BMC has got the cafe shut down. pic.twitter.com/8T6jxVTE2x — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 6, 2026

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कैसे सामने आया मामला

मामला तब खुला जब इस अनोखे जुगाड़ की भनक अधिकारियों तक पहुंची. जांच में सामने आया कि यह पूरा काम बिना किसी अनुमति के चल रहा था. इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इस अवैध कैफे को बंद करा दिया गया. महिला शौचालय में फूड बिजनेस शुरू करने वाले शख्स का ये वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जिसपर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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