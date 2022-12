Ajab-Gazab: बेटी ने किडनैपर से कर ली शादी, पिता को दिया ऐसा जवाब सुनकर रह गए सन्न, देखें वीडियो

Ajab-Gazab: तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में मंगलवार को एक 18 साल की लड़की का उसके पिता के सामने अपहरण कर लिया गया. उसे किडनैपर पिता के हाथ से छुड़ाकर कार में बैठाकर ले भागे. इस अपहरण की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना चंदुर्थी मंडल के मुदेपल्ले गांव की थी. अब जिस शालिनी नाम की लड़की का अपहरण किया गया था.

इस अपहरण की घटना के बाद अब बात कुछ और ही निकली है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. शालिनी ने अपने पिता को ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर वो सन्न हैं. अपहरण होने के बाद शालिनी ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में शालिनी ने बताया है कि उसने किडनैर से शादी कर ली है.

किडनैपर नहीं मेरा पति है, हमने शादी कर ली थी

शालिनी ने कहा है कि, ”हम 4 साल से प्यार में हैं और एक साल पहले शादी भी कर ली थी. लेकिन उस वक्त हम नाबालिग थे और हमारी शादी तब वैध नहीं थी, इसीलिए हमने इस तरह से शादी की सूचना दी है. ” उसकी इस बात से परिवार का हर एक सदस्य अचंभित है.

शालिनी ने कहा कि, “मेरे माता-पिता ने उस पर मामला दर्ज किया और मुझे वापस घर ले गए. वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक दलित परिवार से है. वो मेरी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे. मेरे कहने पर वो मेरे साथ भाग गया. हम सुरक्षा की मांग करते हैं क्योंकि हमें अपने परिवार से खतरा है.”