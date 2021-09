Marvel Shang chi Viral Meme: सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के कारण तमाम तरह के मीम्स के पेज चलाए जा रहे हैं. इस बीच तमाम तरह के मीम कंटेट सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं. वहीं सुपरहीरोज की फिल्मों की अगर बात करें तो Marvel के सुपरहीरोज का अलग ही क्रेज है. हाल ही में मार्वेल की एक फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म का नाम था Marvel Shang-chi. इस फिल्म में 10 रिंग्स यानी 10 ऐसे छल्लों का जिक्र है जिसमें बेहद असीम शक्तियां हैं. इस फिल्म के सामने आते ही लोगों ने एक मीम बनाना शुरू कर दिया है.Also Read - Independence Day Special : अजय देवगन, आमिर खान से राजकुमार राव तक, जब एक्टर्स ने फ्रीडम फाइटर्स का रोल कर उड़ाए होश

दरअसल सांग ची फिल्म को अजय देवगन व उनकी एक फिल्म जिगर को लेकर मीम शेयर किया जा रहा है. अजय देवगन की काफी पुरानी फिल्म है जिगर. इस फिल्म में अजय देवगन हाथ में छल्ले पहने नजर आ रहे हैं और किसी मार्शल आर्ट तकनीक की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं. अजय देवगन के साथ शांग ची के मीम को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अजय देवगन की ट्रेनिंग वीडियो देखकर लोगों को खूब हंसी आ रही है Also Read - Bhuj: The Pride of India का दमदार टीजर हुआ रिलीज, एक्शन और वॉर सीन्स देखकर उड़ जाएंगे होश- Video

बता दें कि अजय देवगन की यह फिल्म साल 1992 में रिलीज हुई थी. अजय देवगन के हाथों में रिंग्स की तुलना शांग ची के 10 रिंग्स से की जा रही है. मीमर्स ने इसपर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें अजय देवगन ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं. इस वीडियो का टाइटल जदिया गया है- जल्द ही आपके पास एक पनवाड़ी की दुकान में, IN 3D. इसी वीडियों में अजय देवगन रिंग्स पहने नजर आ रहे हैं. वहीं इस वीडियों में उनके पान मसाल के ऐड को लेकर भी कमेंट किया गया है. बता दें कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग खूब चुटकी ले रहे हैं. Also Read - सामने आई 'Bhuj: The Pride of India’ की रिलीज डेट, VIDEO देखकर हो जाएंगे रोंगटे खड़े