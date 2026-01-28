  • Hindi
Ajit Pawar Plane Crash Video: अजीत पवार के प्लेन का वायरल वीडियो, क्रैश होते ही जलकर खाक हो गया पूरा विमान | खौफनाक है नजारा

Ajit Pawar Plane Crash Video: वायरल वीडियो और तस्वीरों में देखेंगे कि अजीत पवार का निजी विमान क्रैश होने के बाद जमीन पर गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए.

एनसीपी नेता अजीत पवार के प्लेन क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Ajit Pawar Plane Crash Video: सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार (Ajit Pawar Plane Crash Ka Video) के निजी विमान हादसे से जुड़ा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे अलग-अलग तीन वीडियो में नजर आता है हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए और विमान जलकर खाक हो गया. बताया जा रहा है विमान हादसा इतना खौफनाक था जमीन पर गिरते ही ये किसी आग के गोले में तब्दील हो गया. हादसे के करीब 6 सेकंड के वीडियो में नजर आता है कि विमान इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ है कि उसके परखच्चे जमीन पर चारों तरफ बिखड़े पड़े हैं. हर तरफ विमान के टूटे और जले हुए पुर्जे नजर आते हैं. जमीन पर हर तरफ आग नजर आती है.

हादसे के दूसरे वीडियो में क्या दिखा

दूसरे वीडियो में नजर आता है कि विमान हादसे के तुरंत बाद पुलिस और बचाव दल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. आसपास स्थानीय लोगों की भीड़ नजर आती है. मगर वीडियो में देखकर साफ नजर आता है कि हादसा इतना गंभीर था कि इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं नजर आती है. हालांकि हादसे में कितनी लोगों की मौत हुई इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है.

खौफनाक है हादसे की तस्वीर

आखिर में विमान हादसे की तस्वीर नजर आती है, जो इतनी खौफनाक है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इसमें विमान खुले मैदान पर क्रैश हुआ नजर आता है. पूरी विमान से आग के लपटे निकल रही है. तस्वीर इतनी खौफनाक है जो किसी को भी विचलित कर सकती है.

