  • Hindi
  • Viral
  • Akhilesh Yadav Ka Viral Video Sp Chief Akhilesh Yadav Sudden Arrived At Wedding Venue Groom Stunned Here Watch Amazing Video

अचानक शादी वाले घर में पहुंच गए अखिलेश यादव, देखकर आंखों पर यकीन नहीं कर पाया दूल्हा | देखें ये VIDEO

Akhilesh Yadav Viral Video: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अखिलेश यादव अचानक एक शादी वाले घर में पहुंच गए और लोगों को चौंदा दिया.

Published date india.com Published: February 16, 2026 8:36 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
अखिलेश यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Akhilesh Yadav Viral Video: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक अलग ही अंदाज इन दिनों चर्चा में है. दरअसल लखनऊ से सैफई जाते समय उन्होंने रास्ते में ऐसा कुछ किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. रास्ते में सपा नेता को एक शादी वाला घर नजर आया और अचानक उसी घर में पहुंचकर सबको चौंका दिया. इससे शादी वाले घर में मौजूद लोग हैरान रह गए. दूल्हे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ जब उसने अचानक अपने बीच अखिलेश यादव को खड़ा पाया.

जापान के राष्ट्रगान में क्या-क्या बातें कही जाती हैं, हिंदी में जानकर सचमुच चौंक जाएंगे

रास्ते में घर के बाहर दिखा टेंट

जानकारी के मुताबिक सैफई तहसील क्षेत्र के नगला केहरी गांव में एक परिवार के यहां हल्दी और मंडप का कार्यक्रम चल रहा था. घर के बाहर टेंट लगा था और मेहमानों के लिए पूड़ी और आलू की दावत सजी थी. इसी दौरान अखिलेश यादव का काफिला वहां से गुजर रहा था. बताया जा रहा है कि उन्होंनेगाड़ी रुकवाने को कहा और सीधे कार्यक्रम में पहुंच गए.

सपा को देख चौंक गया परिवार

अचानक सपा चीफ को अपने बीच देखकर पहले तो परिवार और मेहमान चौंक गए, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल खुशी में बदल गया. अखिलेश यादव ने दूल्हे और उसके परिजनों को बधाई दी. उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और गांव के लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई. उन्होंने मजाकिया अंदाज में मठा के आलू खाने की इच्छा जताई, जिस पर लोगों ने उन्हें गिलास में सब्जी परोस दी. अखिलेश ने सादगी से वही खाना खाया जो बाकी मेहमानों को परोसा जा रहा था.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

लोगों में घुल-मिल गए सपा नेता

वीडियो में देखा जा सकता है कि वे बिना किसी औपचारिकता के लोगों से घुल-मिल रहे हैं. लोगों ने बताया कि इतने बड़े नेता का अचानक यूं कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए यादगार पल बन गया. दूल्हे ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि यह पल वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा.

एक्स पर देखें वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. समर्थक इसे अखिलेश यादव की सादगी और जमीनी जुड़ाव का उदाहरण बता रहे हैं. फिलहाल, शादी वाले घर की यह अनोखी मुलाकात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @AnuragVerma_SP नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.