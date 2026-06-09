VIDEO: कुर्ता-पायजामा की जगह जींस और टी-शर्ट में दिखे अखिलेश यादव, सपा नेता का नया लुक हुआ वायरल

Trending Video Today: सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने नए लुक की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. जींस और टी-शर्ट में उनका नया लुक वाकई देखने लायक है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/akhilesh-yadav-spotted-in-jeans-and-t-shirt-instead-of-kurta-pyjama-new-look-went-viral-8441149/ Copy

नए लुक में नजर आए अखिलेश यादव का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Akhilesh Yadav Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक नया अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर सफेद कुर्ता-पायजामा और पारंपरिक राजनीतिक पहनावे में नजर आने वाले अखिलेश यादव इस बार जींस और टी-शर्ट में नजर आए हैं. नए लुक में उनकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं और लोग उनके इस बदले हुए अंदाज पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि वायरल हो रहे वीडियो में लोगों का ध्यान सिर्फ उनके कपड़ों पर नहीं गया, बल्कि उनके पूरे कैजुअल और रिलैक्स्ड व्यक्तित्व पर भी गया. कई यूजर्स का कहना है कि यह लुक किसी राजनेता का कम और किसी युवा प्रोफेशनल या स्टार्टअप फाउंडर का ज्यादा लग रहा है. इसी वजह से तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं.

ये भी जरूर पढ़ें- VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस नए लुक को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे बदलते समय के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे युवा वोटर्स तक पहुंचने की एक नया स्टाइल मान रहे हैं. वहीं कई यूजर्स सिर्फ उनके फैशन सेंस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. वायरल तस्वीरों के बाद मीम बनाने वालों को भी नया कंटेंट मिल गया है. इंटरनेट पर कई मजेदार पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें अखिलेश यादव के पुराने और नए लुक की तुलना की जा रही है. कुछ यूजर्स ने तो उन्हें ‘यंग पॉलिटिक्स आइकन’ कहना शुरू कर दिया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

अखिलेश यादव नए लुक में.. वैसे जमते तो कुर्ता-पायजामा और लाल टोपी में है.. पर जेन जी का जमाना है… pic.twitter.com/sIzX2taMF0 — Dinesh Dangi (@dineshdangi84) June 9, 2026

हर तरफ अखिलेश यादव की कपड़ों की चर्चा

मालूम हो कि राजनीति में नेताओं के बयान अक्सर सुर्खियां बनते हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनके कपड़ों की हो रही है. यही वजह है कि तस्वीरें सिर्फ राजनीतिक समर्थकों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि फैशन, लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर नजर रखने वाले लोग भी इन्हें शेयर कर रहे हैं. फिलहाल यह साफ है कि अखिलेश यादव का यह नया अंदाज इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा है. चाहे लोग इसे फैशन स्टेटमेंट मानें या सामान्य कैजुअल लुक, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है.