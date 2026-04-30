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'सभी छात्रों को AC और दिन में तीन बार चाय' AMU में अफ्रीकी स्टूडेंट ने 'चतुर' स्टाइल में दिया गजब भाषण
वीडियो में एक अफ्रीकी छात्र अपने अनोखे अंदाज में भाषण देता नजर आ रहा है, जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठता है.
Viral Video Today: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा छाया हुआ है कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक अफ्रीकी छात्र अपने अनोखे अंदाज में भाषण देता नजर आ रहा है, जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठता है. खास बात ये है कि इस छात्र ने बॉलीवुड फिल्म ‘3 Idiots’ के मशहूर ‘चतुर’ वाले सीन की याद ताजा कर दी. दरअसल यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में छात्र मंच पर आया और उसे स्टूडेंट लीडर बनने की स्थिति में अपने वादे बताने को कहा गया. इसके बाद जो हुआ, उसने माहौल ही बदल दिया. छात्र ने फर्राटेदार हिंदी में ऐसे-ऐसे वादे किए कि सामने बैठे स्टूडेंट्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए.
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छात्रों को मुफ्त एसी देने का वादा
वीडियो में छात्र कहता है कि अगर वह चुना गया तो हर स्टूडेंट को AC मिलेगा. इतना ही नहीं, हॉस्टल की हर मंजिल पर वॉशिंग मशीन लगाने का वादा भी करता है. बात यहीं खत्म नहीं होती, वह आगे कहता है कि छात्रों को दिन में तीन बार चाय दी जाएगी. जैसे ही ये लाइन आती है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है. सबसे मजेदार पल तब आता है जब वह हॉस्टल से कॉलेज की दूरी का जिक्र करते हुए कहता है कि वह वहां तक मेट्रो शुरू करवा देगा. इस वादे को सुनते ही छात्र जोर-जोर से हंसने लगते हैं और माहौल पूरी तरह मनोरंजन में बदल जाता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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रैंचो और चतुर का मिक्स वर्जन
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस छात्र के कॉन्फिडेंस, हिंदी बोलने के अंदाज और शानदार ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि यह ‘रैंचो और चतुर का मिक्स वर्जन’ है, तो कुछ ने कहा कि ‘ऐसा नेता हर कॉलेज में होना चाहिए’. अफ्रीकी छात्र का ये मजेदार वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है.