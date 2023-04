गजब! इंडियन के साथ काम करने लगा विदेशी, फिर तीन महीने में ही खैनी खाने लगा

किताबों में या फिर बड़े-बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि संगत का असर जरूर आता है. यानी अगर हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अच्छी चीजें सीखेंगे, अगर खराब लोगों में बैठेंगे तो खराब चीजों की आदत पड़ जाएगी. संगत का अभी एक ऐसा ही मजेदार मामला सोशल मीडिया में वायरल है. दरअसल एक विदेशी नागरिक का ट्वीट वायरल हुआ है. इसमें उसने दावा किया कि जब से वो एक भारतीय नागरिक की संगत में पड़ा है, तब से वो खुद भी खैनी खाने लगा. शख्स का ये ट्वीट पढ़कर नेटिजन को हंसी भी बहुत आ रही है.

ट्विटर पर @mac_agaba नाम के हैंडल से शख्स ने भारतीय दोस्त के साथ अपनी फोटो शेयर की. इसके साथ ही ट्वीट किया गया, ‘मैंने इस भारतीय लड़के के साथ तीन महीने काम किया. उसने मुझे सिखा दिया कि तंबाकू को सफेद आटे जैसी चीज (तंबाकू) के साथ कैसे खाया जाता है. ये बहुत बढ़िया था. वो मेरे भाई की तरह था.’ विदेशी शख्स का ये ट्वीट आते ही इंटरनेट पर छा गया है.