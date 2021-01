Amazing: दुनिया भर में ऐसे फोटोशूट होते रहते हैं जो यूनीक थीम, सेटअप के कारण चर्चा में आ जाते हैं. ऐसा ही एक फोटोशूट इन दिनों काफी चर्चा में है. ये फोटोशूट दुनिया के सबसे बड़े झरने के ऊपर कराया गया है. Also Read - Pakistan Viral Video: टीवी डिबेट में आपस में भिड़ गए गेस्ट, जमकर चले लात-घूंसे

फोटोशूट में जो मॉडल दिख रही है, उसका नाम है अमायरिस रोस (amairis rose). अमायरिस का ये बिकिनी फोटोशूट काफी वायरल हो रहा है.

ये फोटोशूट जिस झरने के ऊपर किया गया है, उसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स. ये तकरीबन 1640 Ft गहरा झरना है. इस पर फोटोशूट तो क्या, यहां से नीचे देखने में ही किसी की भी हालत खराब हो जाए.

इस फोटोशूट का वीडियो अमायरिस ने अपने इंस्टाग्राम अकांउट पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Life on the edge , it’s beautiful here 😻

देखें पोस्ट-

View this post on Instagram A post shared by Amairis Rose 🌹 (@mairisloc)

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 42.8k लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी रि-शेयर भी किया जा रहा है.