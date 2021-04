Amma Hui Viral: सोशल मीडिया पर कब कौन वायरल हो जाए, कहा नहीं जा सकता. इन दिनों जिनकी चर्चा हो रही है वो एक अम्मा हैं. इनकी तस्वीर पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने शेयर की थी. Also Read - Leaf Mask: गरीब हैं पर गैर-जिम्मेदार नहीं, पत्ते से बना लिया मास्क, दुनिया हुई फैन

लक्ष्मण ने जैसे ही इसे शेयर किया तो इस पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया.

वायरल पोस्ट में दिखता है कि एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर है. जो सोलर पैनल के नीचे भुट्टे भून रही है.

लक्ष्मण ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,

Wonderful to see 75 year old Selvamma using high tech solar power fan to grill Bhutta on the rode side in Bangalore. The LED can run light and a regulated fan . Technology and innovation being embraced for a larger good is so pleasing to see.

देखें पोस्ट-

इस पोस्ट में जो महिला दिख रही है वो 75 साल की हैं. नाम है सेल्वमा. ये बेंगलुरु की सड़कों पर हाईटेक तरीके से भुट्टे सेंकती हैं.

फोटो वायरल हो गई है. खबर लिखे जाने तक इसे 28.6K Likes, 3,404 Retweets मिल चुके थे.