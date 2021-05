Amma Ka Desi Swag: सांप को देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है. लेकिन एक अम्मा ने सांप को इतनी आसानी से उठाकर फेंक दिया, मानो वो किचन से कॉकरोच उठा रही हो. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. Also Read - Garlic Peeling Jugaad: लहसुन छीलने का जबरदस्त धांसू जुगाड़ | Lehsun Ka Viral Video

वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है. उसके हाथ में सांप है. सांप को उसने पूंछ से पकड़ रखा है. सांप का मुंह पीछे की तरफ है.

वीडियो में दिखता है कि सांप बार-बार उफान मार रहा है. वीडियो किसी गांव का लगता है.

महिला सांप को लिए गांव में काफी दूर तक चलती है और लंबा रास्ता पार करते हुए सांप को ले जाकर तालाब में फेंक देती है.

वीडियो देखकर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किंग कोबरा सांप है. जी हां, वही जो सांपों की बहुत जहरीली प्रजाति माना जाता है.

वीडियो को ट्विटर पर Fred Schultz ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा, ‘Moms take care of everything’

देखें वीडियो:

Moms take care of everything. 😳😬🐍 pic.twitter.com/4a3MkCnI7w

— Fred Schultz (@fred035schultz) May 9, 2021