Amma Ka Video Viral: बुजुर्ग अगर सड़क पर बेसहारा हो तो लोग उसकी मदद कर ही देते हैं. पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिल चीर देने वाली होती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं. हो भी क्यों ना, बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बैठी हो और भूख से बेहाल हो तो क्या कहेंगे.

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक शख्स बुजुर्ग महिला को पानी की बोतल देता है और फिर खाना देता है. ये देखकर महिला खुशी से रोने लगती है और पोटली से पैसे निकालकर देती है. पर शख्स वो पैसे लेता नहीं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर IPS दीपांशु काबरा ने शेयर किया है. उन्होंने बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा,

Please take care of elderlies!

देखें पोस्ट-

वीडियो में सहायता मिलने पर माताजी की खुशी देख आंखें नम हो गयीं. वे पैसे भी दे रहीं थीं, लेकिन सहायता करने वाले सहजता से मना किया.

बुज़ुर्गों को इस हाल में देखकर दुख होता है. जहां बुज़ुर्गों को यूं हाशिये पर छोड़ा जाएगा, उस समाज का पतन निश्चित है. Please take care of elderlies! pic.twitter.com/5SQZgBCSot — Dipanshu Kabra (@ipskabra) April 25, 2021

वीडियो को अब तक 47.4K views मिले हैं. लोग कमेंट कर बुजुर्ग महिला को खाना-पानी देने वाले को दिल से दुआएं दे रहे हैं.