Amrita Shergil Painting: अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग 37 करोड़ रुपए से अधिक में बिकी है. अमृता शेरगिल ने 'इन द लेडीज एनक्लोजर' (In the Ladies Enclosure) नाम की पेंटिंग करीब 83 साल पहले बनाई थी. सबसे महँगी पेंटिंग बिकने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 30 जनवरी 1913 को जन्मीं अमृता का 5 दिसंबर 1941 को निधन हो गया था. अपने छोटे से जीवन में अमृता ने बेहद शोहरत हासिल की थी. वह अपने दौर की सबसे बोल्ड और भारत ही नहीं दुनिया की सबसे लोकप्रिय आर्टिस्ट में एक थीं. 83 साल पहले बनाई गई ये पेंटिंग आज मुंबई स्थित नीलामी घर सैफ्रोनार्ट द्वारा नीलाम की गई. इसकी कीमत 5.14 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी 37 करोड़ रुपए लगाई गई.

Who is Amrita Shergil: अमृता शेरगिल एक हंगेरियन-भारतीय चित्रकार थी. अमृता के पिता भारतीय थे, जबकि माँ हंगरी की थीं. हंगरी में ही 1938 में शादी के बाद अमृता अपने पति के साथ गोरखपुर आ गईं. 1941 में अमृता अपने पति के साथ लाहौर में एक बड़ी एकल प्रदर्शनी के लिए गईं थीं. लाहौर में वह अचानक बीमार हुईं और वहीं सिर्फ 28 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. अमृता को 20वीं शताब्दी की शुरुआत की सबसे महान अवंत-गार्डे महिला कलाकारों में से एक कहा जाता है. नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनकी कला के कार्यों का एक बड़ा संग्रह भी है.

सैफ्रोनार्ट (Safronart) के सीईओ और सह-संस्थापक दिनेश वजीरानी के अनुसार, "अमृता शेर-गिल की 1938 से 'इन द लेडीज एनक्लोजर' शीर्षक वाली सेमिनल पेंटिंग की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री उनकी कलात्मक योग्यता का एक स्पष्ट संकेत है और उनके कौशल और प्रतिभा का एक वसीयतनामा है. "

दिनेश वजीरानी ने एक बयान में कहा, “यह काम एक कलाकार के रूप में उसके विकास को उजागर करता है. इसके अलावा उस विशेष अवधि के कलाकार का कला बाजार में उभरना एक दुर्लभ काम है और हम इस नीलामी के साथ एक नया बेंचमार्क बनाने में हमें एक भूमिका निभाई है, जिसके लिए हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं.”