बुजुर्ग महिला के लिए अनजान शख्स ने किया ऐसा काम, देखकर लोगों की आंखों में आए आंसू

मेट्रो दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर चाहे कहीं का भी हो,उससे जुड़े वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं. कुछ वीडियोज लोगों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं, तो वही कुछ वीडियोज देख लोगों का गुस्सा फुट पड़ता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी सो वायरल हो रहा है, जिसे देख आप भी इसे पसंद करेंगे. वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स बुजुर्ग महिला की मदद कर नजर आ रहा है. जाने अनजाने में महिला से कॉफी का कप ट्रेन के फ्लोर पर गिर जाता है, इसके बाद शख्स उसकी मदद करते नजर आता है. ऐसा करता देख वहां मौजूद लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. वही, बाद में महिला शख्स को गले से लगा लेती है. वीडियो देख लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.

The best gentleman ever.pic.twitter.com/boUOqzEXnk

— Figen (@TheFigen_) November 30, 2023